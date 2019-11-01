Spor ikiz kız kardeşler kadın futbol takımını çalıştırıyor

01.11.2019 10:39

İkiz kız kardeşler kadın futbol takımını çalıştırıyor

Bartın'da Kemerspor Kulübü tarafından kadın futbol takımı kuruldu. Takımın antrenörlüğünü ise ikiz kardeşler Öznil ve Öznur Özden kardeşler yapıyor. İkiz kardeşler takımı Ocak ayında Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'na hazırlıyor.

2011 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünden mezun olan ikiz kardeşler 33 yaşındaki Öznur ve Öznil Özdem aynı yıl Kardemir Karabükspor futbol okullarında antrenör olarak görev yaptı. 2019 yılına kadar Kardemir Karabükspor'da görev yapan ikiz kardeşler, Bartın'da spor alanında faaliyetlerini sürdüren Kemerspor Kulübü'nün kurduğu kadınlar futbol takımının başına geçmek için Ekim ayında anlaştı. Kemerspor bayan futbol takımını oluşturan Öznur ve Öznil Özdem, Ocak ayında başlayacak Türkiye Yıldızlar Bayanlar Futbol Şampiyonası'nda Bartın'ı temsil edecek. İlk kez bir bayan takımının başına geçen Öznur ve Öznil kardeşler büyük bir heyecanla takımı çalıştırıyor. Çift yumurta ikizlerinin başında olan takımın oyuncuları ve Kemerspor Kulübü yöneticileri zaman zaman birbirlerine çok benzeyen antrenörleri karıştırıyor.

İkiz kardeşler, 6-19 yaş grubu 69 sporcuyu bünyesinde bulunduran bayanlar futbol takımını haftanın 5 günü çalıştırırken, takımın 22 kişilik kadrosunu belirleyecek. Takım kadronun belirlenmesinin ardından Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'na katılmak için hazırlanacak.

BAYAN FUTBOL TAKIMI İÇİN ÖNCÜLÜK YAPTILAR

Takımın antrenörü Öznur Özdem, 'Bartın'da bir bayan takım yoktu. Bizde buna ikizimle birlikte öncülük yaptık. Bundan sonra daha çok çalışarak, daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. İkizimle aynı takımda çalışmak bazen zorlukları da beraberinde getiriyor. Öğrencilerimiz bazen bizleri karıştırıyor. Zaten ikimizde çok mutluyuz. Konya Selçuk Üniversitesi'nde uzmanlığımızı futboldan aldık ve bunun üzerine eğilim gösterdik. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız.ö dedi.

BİZİ KARIŞTIRIYORLAR

Takımının teknik sorumlusu olan aynı zamanda Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde antrenör olan Öznil Özdem, şöyle konuştu

'Ben daha önce 9 yıl antrenörlük yaptım. Bartın'a antrenör olarak atanmadan önce Kardemir Karabükspor'un altyapı takımlarında görev yaptım. Bartın'da bayan futbol takımının olmadığını biliyorduk. Gereken çalışmaların sonrasında kentteki beden eğitim öğretmenleri ve Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir, kızlarımızı bulmamızda bizlere yardımcı oldu. Buradaki amacımız yenmek yada yenilmek değil, sadece genç arkadaşlarımıza spor ahlakını ve disiplinini aşılamaktır. İkizim Öznur ile çocukluktan bugüne kadar bazen aynı takımda oynadık, bazen de aynı yaş grubunda görev aldık. Şimdi de bir takımı beraber çalıştırıyoruz. ve ikizimle aynı takım bulunmak bizleri heyecanlandırıyor. Aynı takımda olmamız bizlere güç veriyor. Ama bazen de aksiliklerde yaşanıyor. Bazen bizleri karıştırıyorlar. Ama biz yine de keyif alıyoruz. Bayanlar futbol takımının gelecekte daha güzel yerlere gelebilmesi için herkesin desteğini bekliyoruz.öİkiz kız kardeşler kadın futbol takımını çalıştırıyor

Bartın'da Kemerspor Kulübü tarafından kadın futbol takımı kuruldu. Takımın antrenörlüğünü ise ikiz kardeşler Öznil ve Öznur Özden kardeşler yapıyor. İkiz kardeşler takımı Ocak ayında Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'na hazırlıyor.

2011 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünden mezun olan ikiz kardeşler 33 yaşındaki Öznur ve Öznil Özdem aynı yıl Kardemir Karabükspor futbol okullarında antrenör olarak görev yaptı. 2019 yılına kadar Kardemir Karabükspor'da görev yapan ikiz kardeşler, Bartın'da spor alanında faaliyetlerini sürdüren Kemerspor Kulübü'nün kurduğu kadınlar futbol takımının başına geçmek için Ekim ayında anlaştı. Kemerspor bayan futbol takımını oluşturan Öznur ve Öznil Özdem, Ocak ayında başlayacak Türkiye Yıldızlar Bayanlar Futbol Şampiyonası'nda Bartın'ı temsil edecek. İlk kez bir bayan takımının başına geçen Öznur ve Öznil kardeşler büyük bir heyecanla takımı çalıştırıyor. Çift yumurta ikizlerinin başında olan takımın oyuncuları ve Kemerspor Kulübü yöneticileri zaman zaman birbirlerine çok benzeyen antrenörleri karıştırıyor.

İkiz kardeşler, 6-19 yaş grubu 69 sporcuyu bünyesinde bulunduran bayanlar futbol takımını haftanın 5 günü çalıştırırken, takımın 22 kişilik kadrosunu belirleyecek. Takım kadronun belirlenmesinin ardından Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'na katılmak için hazırlanacak.

BAYAN FUTBOL TAKIMI İÇİN ÖNCÜLÜK YAPTILAR

Takımın antrenörü Öznur Özdem, 'Bartın'da bir bayan takım yoktu. Bizde buna ikizimle birlikte öncülük yaptık. Bundan sonra daha çok çalışarak, daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. İkizimle aynı takımda çalışmak bazen zorlukları da beraberinde getiriyor. Öğrencilerimiz bazen bizleri karıştırıyor. Zaten ikimizde çok mutluyuz. Konya Selçuk Üniversitesi'nde uzmanlığımızı futboldan aldık ve bunun üzerine eğilim gösterdik. İnşallah hedeflerimize ulaşacağız.ö dedi.

BİZİ KARIŞTIRIYORLAR

Takımının teknik sorumlusu olan aynı zamanda Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde antrenör olan Öznil Özdem, şöyle konuştu

'Ben daha önce 9 yıl antrenörlük yaptım. Bartın'a antrenör olarak atanmadan önce Kardemir Karabükspor'un altyapı takımlarında görev yaptım. Bartın'da bayan futbol takımının olmadığını biliyorduk. Gereken çalışmaların sonrasında kentteki beden eğitim öğretmenleri ve Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Özdemir, kızlarımızı bulmamızda bizlere yardımcı oldu. Buradaki amacımız yenmek yada yenilmek değil, sadece genç arkadaşlarımıza spor ahlakını ve disiplinini aşılamaktır. İkizim Öznur ile çocukluktan bugüne kadar bazen aynı takımda oynadık, bazen de aynı yaş grubunda görev aldık. Şimdi de bir takımı beraber çalıştırıyoruz. ve ikizimle aynı takım bulunmak bizleri heyecanlandırıyor. Aynı takımda olmamız bizlere güç veriyor. Ama bazen de aksiliklerde yaşanıyor. Bazen bizleri karıştırıyorlar. Ama biz yine de keyif alıyoruz. Bayanlar futbol takımının gelecekte daha güzel yerlere gelebilmesi için herkesin desteğini bekliyoruz.ö

Kaynak: DHA