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Herkes gazoz beklerken alkollü içecek çıktı! Fatih Altaylı'dan manidar paylaşım

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Herkes gazoz beklerken alkollü içecek çıktı! Fatih Altaylı'dan manidar paylaşım

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde dün podyumdaki kutlama geleneklere uygun şekilde gerçekleşti. 2020'de ülkemizdeki yarışın ardından sporculara gazoz verilmişti. Şampanya yerine gazoz verildiğini Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur da doğrulamıştı. Bu sene aynı durum yaşanmadı. Gazeteci Fatih Altaylı da podyumda şampanyalı kutlama yapıldığı anların videosunu manidar bir mesajla paylaştı.

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sini kazanan Mercedes pilotu Fin Valtteri Bottas, bu sezon ilk birinciliğini elde ederken, kariyerinde ilk kez İstanbul'da yarış kazandı. Lewis Hamilton, favori geldiği yarışı cezası nedeniyle 5. bitirebildi. Kupa töreninde Bottas'a ödülünü TBMM Başkanı Mustafa Şentop verdi.

Herkes gazoz beklerken alkollü içecek çıktı! Fatih Altaylı'dan manidar paylaşım

"GAZOZ YERİNE ŞAMPANYA"

Formula 1'de yöneticilik yapan gazeteci Fatih Altaylı, şampanyalı kutlamayı manidar bir mesajla paylaştı. Altaylı, "Podyumdaki pilotlar bu kez gazoz ile değil Prosecco ile kutladılar. Ferrari kürsüde yoktu ama Prosecco'nun markası Ferrari idi" notuyla paylaşım yaptı.

Herkes gazoz beklerken alkollü içecek çıktı! Fatih Altaylı'dan manidar paylaşım

"ASIL REZİL OLAN BU SAÇMA YAKLAŞIMDIR"

Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, geçen sene yaptığı paylaşımda şampanya yerine gazoz kullandığını doğrulamıştı. Cesur, "Asıl rezil olan bu saçma yaklaşımdır. Müslüman ülkelerde Formula 1 böyle bir hassasiyeti gözetiyor" notunu düşmüştü.

Herkes gazoz beklerken alkollü içecek çıktı! Fatih Altaylı'dan manidar paylaşım

Herkes gazoz beklerken alkollü içecek çıktı! Fatih Altaylı'dan manidar paylaşım

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