Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi
AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 5. maçında İsveç kulübü Savehof'a 28-26 yenildi.
Kastamonu Belediye spor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 5. maçında İsveç kulübü Savehof'a 28-26 yenildi.
Partille kasabasıyla aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan mücadelenin ilk yarısı, Kastamonu Belediyespor'un 17-11'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Kastamonu Belediyespor, gruptaki 5. karşılaşmasından da mağlup ayrıldı.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri