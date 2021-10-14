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Hatayspor'da başarı, sezon öncesi doğru planlamayla geldi

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Spor
Hatayspor'da başarı, sezon öncesi doğru planlamayla geldi

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, sezon öncesinde bütün ligleri detaylı şekilde inceleyip sistemlerine uyacak oyuncularla temasa geçerek transferleri erken bitirmeye çalıştıklarını, bunda da büyük oranda başarılı olduklarını söyledi.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, sezon öncesinde bütün ligleri detaylı şekilde inceleyip sistemlerine uyacak oyuncularla temasa geçerek transferleri erken bitirmeye çalıştıklarını, bunda da büyük oranda başarılı olduklarını söyledi.

Ligde 16 puanla 4. sırada bulunan bordo-beyazlı takımın teknik direktörü Erdoğan, AA muhabirine, milli maç arasından önce deplasmanda 2-0'la alınan Yeni Malatyaspor galibiyetinin takıma moral olduğunu dile getirdi.

Takımı oyun içinde oluşabilecek her türlü duruma karşı hazırlamaya çalıştıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Fiziksel olarak sezon başını iyi geçirdik. Zaten hep aklımızda ligin 4-5 haftası biraz sıkıntı olabileceği vardı. Ondan sonra ise hem uyum sorunu hem de oyuncuların fizik durumu iyi olduğunda böyle futbol ve sonuçlar bekliyorduk. İlk haftalarda aldığımız iyi sonuçlar süreyi daha da kısalttı. Her maçı tek tek değerlendiriyoruz. Tek tek hazırlanıyoruz. Sezon çok uzun. Daha çok zorlu maçlar oynayacağız. Bu sebeple önümüzdeki ilk maçı en zorlu maç olarak görüyoruz."

Erdoğan, takımın transfer politikası hakkında bilgi vererek, olası ayrılıklara karşı önceden hazırlık yaptıklarını da anlattı.

Yılbaşından itibaren daha önce izledikleri oyuncuları tekrar gözden geçirmeye başladıklarını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün ligleri teknik ekibimizle beraber çok detaylı şekilde inceledik. Sonra oyun sistemimize uyabilecek oyuncularla erken temasa geçip transferi erken bitirmeye çalıştık. Bunda da büyük oranda başarılı olduk. Sezon bittiğinde aramızdan ayrılacak oyuncular kesinleştiğinde diğer planlarımızı devreye sokarak yönetimimizin de çok çabuk davranmasıyla oyuncuları kadroya kattık. Bu konuda yönetimimize tekrar teşekkür ediyoruz. Her mevkiye göre belirlediğimiz kriterler var. Onları çok detaylı şekilde inceliyoruz. Eğer isteklerimize karşılık veriyorsa, sonra eğer araştırabiliyorsak karakteriyle ilgili de inceleme yapıp takıma uyum sağlayacak oyuncuları kadromuza katmaya çalışıyoruz."

Takımda gol atma sorunu yaşanmıyor

Geçen yılın gol kralı Aaron Boupendza'dan sonra takımın hücum hatlarında sorun yaşamadığına dikkati çeken Erdoğan, "Boupendza'dan sonra gol sorunu yaşamıyoruz. Ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımıyız. Demek ki doğru şeyler yapıyoruz. Ona asist yapan, yardımcı olan arkadaşlarımız vardı. Biz geçen sezon da bu sezon da takım oyunuyla mücadele eden görüntü veriyoruz. Bu sezon atılan gollerde dağılım çok farklı değil. Bu sene de çok kişiyle farklı goller attık." diye konuştu.

Erdoğan, takımlarının ligdeki sıralamasından memnun olduklarını ifade ederek, "Allah'a şükür, bulunduğumuz nokta hak ettiğimiz nokta. Hiçbir maçı tesadüfen kazanmadık. Kazandığımız her maçta daha iyi oynayan, daha fazla pozisyona giren bizdik." dedi.

"Başarıyı birlikte elde ediyoruz"

Teknik direktör olarak kariyerinin başında olduğunu aktaran Erdoğan, geçen sezon ilk kez Süper Lig deneyimi yaşadığını belirtti.

Erdoğan, kendisinin ön planda olduğunu ancak başarının ekip ruhu ile geldiğini anlatarak, şunları ifade ettİ.

"Bu bir ekip işi, burada benim çok çalışan ve kendini her zaman yenileyen yardımcı hocalarım var. Başarıyı birlikte elde ediyoruz. Tabii bize burada güvenen başta onursal başkanımız Lütfü Savaş ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz. Onların yanımızda olması, bize güvenmesi bizi daha da motive ediyor. Bunun bir de futbolcu tarafı var. Siz çok çalışırsınız ancak futbolculara kendinizi inandıramazsanız ya da inandığınız yolda futbolcular yanınızda olmazlarsa maalesef başarısız olursunuz."

"Burada daha yapacak şeylerimiz var"

Kendisiyle ilgili çıkan transfer iddialarına da değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Tabii ki söylentiler her zaman oluyor. Bu tabii bizi mutlu ediyor, gururlandırıyor. Doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Burada 2 yıl sözleşmemizi uzattık. Burada daha yapacak şeylerimiz var. Çok huzurlu bir ortamda çalışıyoruz. Yönetimle uyum içerisinde, saygı içerisinde arkadaşlığımız bizi başarıya götürüyor. Futbolda yarının ne olacağını bilemiyorsunuz ama bizim şu anki planımız bu sezonu iyi bitirip önümüzdeki sezon daha da sağlıklı bir sezon geçirmek. Kafamızdaki şey şu an tamamen bunlar."

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