Harun Erdenay: Son 5 yılda basketboldaki düşüşü görüyoruz

"Kulüplerimizin ekonomik sıkıntılarını çözeceğiz"

"Milli takım basketboldaki başarının lokomotifi olmalıdır"

İbrahim ALİOĞLU- Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanlığı'na adaylığını açıklayan eski başkan Harun Erdenay, projeleri ve hedefleri hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Erdenay, "Sıralamaya bakıldığında son 5 yıldaki düşüşü görüyoruz. Takımla birlikte olabilmek, antrenmanlara, kamplara giderek sporcularla olmak onlara büyük bir motivasyon katacaktır. Her zaman takımımızla olacağız" dedi.

Türkiye'de büyük turnuvalar yapmak için girişimlerde bulunacaklarını söyleyen Erdenay, "Erkeklerde 3 büyük turnuva düzenledik. 2001 Avrupa Şampiyonası ve final oynadık. 2010'da da Dünya Şampiyonası düzenledik ve yine final oynadık. 2017 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayamadık. 2023 Dünya Şampiyonası için başvuru yapmıştım. 4 ayrı şehirde yapılası ve basketbolun yeniden canlanması anlamında güzel olacaktı. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında böyle bir turnuva için FIBA'ya başvurduk ve kabul ettiler. Ancak Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yapılacak olması nedeniyle vazgeçildi. 2023 Dünya Şampiyonası ülkemizde düzenleseydi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında büyük bir olay haline gelecekti. Türkiye organizasyonları başarılı bir şekilde yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tam desteği oluyor. 2001 organizasyonunu oyuncu, 2010 organizasyonunu ise yönetici olarak gördüm ki devletimiz tüm olanakları federasyonun önüne açıyor. Uluslararası medyada da bu organizasyonlar hep iyi değerlendiriliyor" diye konuştu.