Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-0
STAT: Özer TürkHAKEMLER: Alkan Parsak (xx), Mehmet Kirişçioğlu (xx), Rıdvan Çevik (xx) KUŞADASISPOR: Necati (xxx) - Hayrullah (xxx), Ömer Alp (xxx), Hasan (xxx) (Dk. 79 Selahattin xx), Mehmet Bağlı (xxx), Semih (xx), Galip (xxx), Murat (xxx) (Dk. 67 Mustafa Demirel xx), Özer Ozan (xx) (Dk.
ŞİLE, İSTANBUL (DHA) -
STAT: Özer TürkHAKEMLER: Alkan Parsak (xx), Mehmet Kirişçioğlu (xx), Rıdvan Çevik (xx) KUŞADASISPOR: Necati (xxx) - Hayrullah (xxx), Ömer Alp (xxx), Hasan (xxx) (Dk. 79 Selahattin xx), Mehmet Bağlı (xxx), Semih (xx), Galip (xxx), Murat (xxx) (Dk. 67 Mustafa Demirel xx), Özer Ozan (xx) (Dk. 20 Sıddık xx), Sabahattin (xx) (Dk. 67 Emre xx), Ali Öztürk (xxx) (Dk. 80 Eren x)GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR: Süleyman Enes (x) - Şevket (xx), Emre (x) (Dk. 63 Şahin x), Raşit (xx) (Dk. 73 Mustafa Bedirhan x), Ahmet (x), Reha (xx), Taner (x) (Dk. 73 Ozan xx), İsmail (x) (Dk. 42 Arda x), Mert (x) (Dk. 46 Murat xx), Erhan (x), Hazarhan (x)GOLLER: Dk. 25 Murat, Dk. 39 Ali Öztürk (Kuşadasıspor)SARI KARTLAR: Murat, Sıddık, Galip, Hasan, Emre (Kuşadasıspor) - Emre, Şahin ( Şile Yıldızspor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun flaş takımı Kuşadasıspor, 2 maçlık galibiyet hasretine evinde Gema Polimer Şile Yıldızspor önünde son verdi: 2-0. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın gollerini 25'inci dakikada Murat ve 39'uncu dakikada Ali Öztürk attı. Bu skorla 7 maçta 4'üncü galibiyetini alıp puanını 14'e çıkaran Kuşadasıspor, grupta 2 hafta önce kaybettiği liderliği yeniden devraldı.
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