Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-0 - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-0

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-0

STAT: Özer TürkHAKEMLER: Alkan Parsak (xx), Mehmet Kirişçioğlu (xx), Rıdvan Çevik (xx) KUŞADASISPOR: Necati (xxx) - Hayrullah (xxx), Ömer Alp (xxx), Hasan (xxx) (Dk. 79 Selahattin xx), Mehmet Bağlı (xxx), Semih (xx), Galip (xxx), Murat (xxx) (Dk. 67 Mustafa Demirel xx), Özer Ozan (xx) (Dk.

ŞİLE, İSTANBUL (DHA) -

STAT: Özer Türk

HAKEMLER: Alkan Parsak (xx), Mehmet Kirişçioğlu (xx), Rıdvan Çevik (xx)

KUŞADASISPOR: Necati (xxx) - Hayrullah (xxx), Ömer Alp (xxx), Hasan (xxx) (Dk. 79 Selahattin xx), Mehmet Bağlı (xxx), Semih (xx), Galip (xxx), Murat (xxx) (Dk. 67 Mustafa Demirel xx), Özer Ozan (xx) (Dk. 20 Sıddık xx), Sabahattin (xx) (Dk. 67 Emre xx), Ali Öztürk (xxx) (Dk. 80 Eren x)

GEMA POLİMER ŞİLE YILDIZSPOR: Süleyman Enes (x) - Şevket (xx), Emre (x) (Dk. 63 Şahin x), Raşit (xx) (Dk. 73 Mustafa Bedirhan x), Ahmet (x), Reha (xx), Taner (x) (Dk. 73 Ozan xx), İsmail (x) (Dk. 42 Arda x), Mert (x) (Dk. 46 Murat xx), Erhan (x), Hazarhan (x)

GOLLER: Dk. 25 Murat, Dk. 39 Ali Öztürk (Kuşadasıspor)

SARI KARTLAR: Murat, Sıddık, Galip, Hasan, Emre (Kuşadasıspor) - Emre, Şahin ( Şile Yıldızspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun flaş takımı Kuşadasıspor, 2 maçlık galibiyet hasretine evinde Gema Polimer Şile Yıldızspor önünde son verdi: 2-0. Kuşadası Özer Türk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın gollerini 25'inci dakikada Murat ve 39'uncu dakikada Ali Öztürk attı. Bu skorla 7 maçta 4'üncü galibiyetini alıp puanını 14'e çıkaran Kuşadasıspor, grupta 2 hafta önce kaybettiği liderliği yeniden devraldı.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tarkan Seda Sayan Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Nihal Yalçın Şans Oyunları Ziya Selçuk Rüya Tabirleri Hakan Binbaşgil Bekir Pakdemirli Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gema Polimer Şile Yıldızspor: 2-0 - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 16:34:26. #1.12#