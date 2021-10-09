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Geleceğin fıtness sporcuları şampiyona heyecanını Selçuk'ta yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Geleceğin fıtness sporcuları şampiyona heyecanını Selçuk'ta yaşadı

İzmir'in Selçuk ilçesinde gerçekleştirilen 2021 Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası'nda ödüller sahiplerini buldu.

SELÇUK, İZMİR (İHA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde gerçekleştirilen 2021 Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası'nda ödüller sahiplerini buldu. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, büyük emekler veren çocukların kocaman bir alkışı hak ettiğini söyledi.

2021 Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası heyecanı Selçuk'ta yaşanıyor. 8-10 Ekim tarihleri arasında Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın ödül törenine Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt, federasyon yetkilileri, hakemler, antrenörler, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Enver Yılmaz, Selçuk Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Kılınç, Fitness Teknik Kurul Başkanı Bahadır Uygur ve Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel katıldı.

Çocuk sporcularının ailelerinin heyecanı ile dolan salonda düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu'nun düzenlemiş olduğu 2021 Türkiye Çocuk Fitness Şampiyonası ödül töreninde konuşan federasyon başkanı Niyazi Kurt yaptığı konuşmada sporcuların yetişmesinde büyük rolü olan antrenörler, kulüp başkanlarına ve ailelerine teşekkür ederek; "Dünyanın en iyi çocuk fitness sporcularının, gelecekte de büyükler kategorisinde yarışacak sporcuların bizim sporcularımız arasından çıkacağına yürekten inanıyorum. Efes Selçuk Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel'e de misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"Çocuklarımız kocaman bir alkışı hak ediyorlar"

Başkan Sengel de çocukların ve ailelerin heyecanını yürekten paylaştığını belirterek; "Büyük emekler veren çocuklarımız kocaman bir alkışı hak ediyorlar. Umuyorum ki önümüzdeki sene yine Selçuk'ta bir cimnastik festivali yapıldığını önce tüm ülkemize, sonra da tüm dünyaya gösterelim. Çocuklarımızın önleri aydınlık olsun, her zaman Atatürk ilke ve inkılaplarından ayrılmadan yollarına devam etsinler" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından farklı yaş kategorilerinde seçilen sporcuların ödülleri Başkan Sengel ve federasyon yetkilileri tarafından verildi. - İZMİR

Geleceğin fıtness sporcuları şampiyona heyecanını Selçuk'ta yaşadı

Geleceğin fıtness sporcuları şampiyona heyecanını Selçuk'ta yaşadı

Geleceğin fıtness sporcuları şampiyona heyecanını Selçuk'ta yaşadı

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