Futbol: TFF 3. Lig
Futbolda TFF 3. Lig'de 8. hafta maçları yapıldı.
Futbolda TFF 3. Lig'de 8. hafta maçları yapıldı.
Ligde gruplarda yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Bergama Belediyespor-Formül Erbaaspor: 1-2
Karaman Belediyespor- Belediye Kütahyaspor : 1-2
1954 Kelkit Belediyespor- Batman Petrolspor : 1-3
Sancaktepe-Elazığspor: 3-3
Osmaniyespor-Arnavutköy Belediyespor: 1-0
Artvin Hopaspor-Bursa Yıldırımspor: 1-2
Başkent Gözgöler Akademi-Fatsa Belediyespor: 0-0
Çatalcaspor-Hendekspor: 0-2
Kahta 02 Spor-Nevşehir Belediyespor: 5-3
2. Grup:
Yomraspor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-1
Altındağspor-Alagöz Holding Iğdır: 2-2
Redoks Darıca Gençlerbirliği-Kuşadasıspor: 2-0
Çarşambaspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-1
İskenderunspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 3-0
Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kızılcabölükspor: 2-1
52 Orduspor-Bayrampaşa: 0-0
Bitexen Düzcespor-Hacettepe: 2-1
Gema Polimer Şile Yıldızspor-68 Aksaray Belediyespor: 4-2
3. Grup:
Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Kardemir Karabükspor: 2-0
Belediye Derincespor-Orduspor 1967: 1-1
Esenler Erokspor-Ofspor: 6-1
Çankaya-Edirnespor: 1-0
İçel İdmanyurdu-Mardin 1969: 1-0
Modafen-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-2
Ağrı 1970-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0
Fethiyespor-Gümüşhanespor: 4-2
Karşıyaka-Ceyhanspor: 1-0