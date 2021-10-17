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Futbol: TFF 3. Lig

AA / Hilmi Sever - Haberler | Spor
Futbol: TFF 3. Lig

Futbolda TFF 3. Lig'de 8. hafta maçları yapıldı.

Futbolda TFF 3. Lig'de 8. hafta maçları yapıldı.

Ligde gruplarda yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup:

Bergama Belediyespor-Formül Erbaaspor: 1-2

Karaman Belediyespor- Belediye Kütahyaspor : 1-2

1954 Kelkit Belediyespor- Batman Petrolspor : 1-3

Sancaktepe-Elazığspor: 3-3

Osmaniyespor-Arnavutköy Belediyespor: 1-0

Artvin Hopaspor-Bursa Yıldırımspor: 1-2

Başkent Gözgöler Akademi-Fatsa Belediyespor: 0-0

Çatalcaspor-Hendekspor: 0-2

Kahta 02 Spor-Nevşehir Belediyespor: 5-3

2. Grup:

Yomraspor-Siirt İl Özel İdaresi: 0-1

Altındağspor-Alagöz Holding Iğdır: 2-2

Redoks Darıca Gençlerbirliği-Kuşadasıspor: 2-0

Çarşambaspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 0-1

İskenderunspor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan: 3-0

Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kızılcabölükspor: 2-1

52 Orduspor-Bayrampaşa: 0-0

Bitexen Düzcespor-Hacettepe: 2-1

Gema Polimer Şile Yıldızspor-68 Aksaray Belediyespor: 4-2

3. Grup:

Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Kardemir Karabükspor: 2-0

Belediye Derincespor-Orduspor 1967: 1-1

Esenler Erokspor-Ofspor: 6-1

Çankaya-Edirnespor: 1-0

İçel İdmanyurdu-Mardin 1969: 1-0

Modafen-Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-2

Ağrı 1970-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-0

Fethiyespor-Gümüşhanespor: 4-2

Karşıyaka-Ceyhanspor: 1-0

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