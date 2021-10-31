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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamlanan 10. hafta maçlarının ardından Pendikspor liderliğini korudu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamlanan 10. hafta maçlarının ardından Pendikspor liderliğini korudu.

Ligde Beyaz Grup'ta 10. hafta bugün yapılan maçlarla sona erdi. Haftaya lider giren bir maçı eksik Pendikspor, deplasmanda Uşakspor ile golsüz berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise 10. hafta yarın yapılacak Sakaryaspor-Niğde Anadolu maçıyla tamamlanacak.

Beyaz Grup'ta 10. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAV.PUAN
1. PENDİKSPOR8611146819
2. AMED SPORTİF FAALİYETLER9522128417
3. ŞANLIURFASPOR84311410415
4. NAZİLLİ BELEDİYESPOR9432106415
5. ISPARTA 32943275215
6. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR942397214
7. BUCASPOR 1928104151411313
8. PAZARSPOR84131210213
9. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR104151515013
10. KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR103341413112
11. ANKARA DEMİRSPOR93241011-111
12. UŞAKSPOR9324813-511
13. TECO KARACABEY BELEDİYESPOR83141413110
14. KIRKLARELİSPOR82421112-110
15. AKHİSARSPOR9315712-510
16. TARSUS İDMAN YURDU9234810-29
17. ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR9144610-47
18. ESKİŞEHİRSPOR92161023-134
19. GMG KASTAMONUSPOR00000000
Not: Eskişehirspor'un 3 puanı silinmiştir.

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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