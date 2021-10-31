Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta tamamlanan 10. hafta maçlarının ardından Pendikspor liderliğini korudu.

Ligde Beyaz Grup'ta 10. hafta bugün yapılan maçlarla sona erdi. Haftaya lider giren bir maçı eksik Pendikspor, deplasmanda Uşakspor ile golsüz berabere kalmasına rağmen liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta ise 10. hafta yarın yapılacak Sakaryaspor-Niğde Anadolu maçıyla tamamlanacak.

Beyaz Grup'ta 10. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle: