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Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta yapılan 2 maçla tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta yapılan 2 maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçlarında GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor'u, Medipol Başakşehir de Adana Demirspor'u konuk etti. Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, sahadan 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

Haftanın açılış maçı, Karadeniz derbisine sahne oldu. Lider Trabzonspor ile Çaykur Rizespor'un karşı karşıya geldiği müsabakayı bordo-mavili ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor, bu sonuçla puanını 27'ye yükseltti ve en yakın takipçisi ile 4 puanlık farkı korudu. Zirve mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, Beşiktaş'ı 1-0, İttifak Holding Konyaspor ise Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-0 yenen Galatasaray, siyah-beyazlılarla puanları eşitlerken, sarı-lacivertlilerin 1 puan önüne geçti.

Sonuçlar

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0

Altay-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 1-0

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: 2-1

Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 2-2

Galatasaray-Gaziantep FK: 2-0

GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2

Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 11. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP
1. TRABZONSPOR1183022101227
2. ATAKAŞ HATAYSPOR117222081223
3. AYTEMİZ ALANYASPOR116321817121
4. BEŞİKTAŞ116232013720
5. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR115511610620
6. GALATASARAY116231714320
7. FENERBAHÇE116141513219
8. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK115331714318
9. ALTAY115151717016
10. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR115061514115
11. YUKATEL KAYSERİSPOR114251518-314
12. ADANA DEMİRSPOR113441617-113
13. DEMİR GRUP SİVASSPOR112631513212
14. FRAPORT TAV ANTALYASPOR113351317-412
15. GAZİANTEP FK113351216-412
16. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR114071119-812
17. KASIMPAŞA112361216-49
18. GÖZTEPE112361116-59
19. GZT GİRESUNSPOR11236712-59
20. ÇAYKUR RİZESPOR11119924-154

Gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 5 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak. Ardından milli maç arasına girilecek 12. haftanın müsabaka programı şöyle:

5 Kasım Cuma:

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

6 Kasım Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

7 Kasım Pazar:

13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
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