Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta yapılan 2 maçla tamamlandı.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta yapılan 2 maçla tamamlandı.
Ligde haftanın kapanış maçlarında GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor'u, Medipol Başakşehir de Adana Demirspor'u konuk etti. Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, sahadan 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.
Haftanın açılış maçı, Karadeniz derbisine sahne oldu. Lider Trabzonspor ile Çaykur Rizespor'un karşı karşıya geldiği müsabakayı bordo-mavili ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor, bu sonuçla puanını 27'ye yükseltti ve en yakın takipçisi ile 4 puanlık farkı korudu. Zirve mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, Beşiktaş'ı 1-0, İttifak Holding Konyaspor ise Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-0 yenen Galatasaray, siyah-beyazlılarla puanları eşitlerken, sarı-lacivertlilerin 1 puan önüne geçti.
Sonuçlar
Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0
Altay-Demir Grup Sivasspor: 1-1
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 1-0
İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: 2-1
Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 2-2
Galatasaray-Gaziantep FK: 2-0
GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2
Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1
Puan durumu
Süper Lig'de tamamlanan 11. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1. TRABZONSPOR
|11
|8
|3
|0
|22
|10
|12
|27
|2. ATAKAŞ HATAYSPOR
|11
|7
|2
|2
|20
|8
|12
|23
|3. AYTEMİZ ALANYASPOR
|11
|6
|3
|2
|18
|17
|1
|21
|4. BEŞİKTAŞ
|11
|6
|2
|3
|20
|13
|7
|20
|5. İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|11
|5
|5
|1
|16
|10
|6
|20
|6. GALATASARAY
|11
|6
|2
|3
|17
|14
|3
|20
|7. FENERBAHÇE
|11
|6
|1
|4
|15
|13
|2
|19
|8. VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|11
|5
|3
|3
|17
|14
|3
|18
|9. ALTAY
|11
|5
|1
|5
|17
|17
|0
|16
|10. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|11
|5
|0
|6
|15
|14
|1
|15
|11. YUKATEL KAYSERİSPOR
|11
|4
|2
|5
|15
|18
|-3
|14
|12. ADANA DEMİRSPOR
|11
|3
|4
|4
|16
|17
|-1
|13
|13. DEMİR GRUP SİVASSPOR
|11
|2
|6
|3
|15
|13
|2
|12
|14. FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|11
|3
|3
|5
|13
|17
|-4
|12
|15. GAZİANTEP FK
|11
|3
|3
|5
|12
|16
|-4
|12
|16. ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|11
|4
|0
|7
|11
|19
|-8
|12
|17. KASIMPAŞA
|11
|2
|3
|6
|12
|16
|-4
|9
|18. GÖZTEPE
|11
|2
|3
|6
|11
|16
|-5
|9
|19. GZT GİRESUNSPOR
|11
|2
|3
|6
|7
|12
|-5
|9
|20. ÇAYKUR RİZESPOR
|11
|1
|1
|9
|9
|24
|-15
|4
Gelecek haftanın programı
Spor Toto Süper Lig'de 5 Kasım Cuma günü yapılacak 2 maçla başlayacak. Ardından milli maç arasına girilecek 12. haftanın müsabaka programı şöyle:
5 Kasım Cuma:
20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)
20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)
6 Kasım Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)
16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)
7 Kasım Pazar:
13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)
19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)