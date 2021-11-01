Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta yapılan 2 maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçlarında GZT Giresunspor, Fraport TAV Antalyaspor'u, Medipol Başakşehir de Adana Demirspor'u konuk etti. Fraport TAV Antalyaspor ile Medipol Başakşehir, sahadan 2-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

Haftanın açılış maçı, Karadeniz derbisine sahne oldu. Lider Trabzonspor ile Çaykur Rizespor'un karşı karşıya geldiği müsabakayı bordo-mavili ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor, bu sonuçla puanını 27'ye yükseltti ve en yakın takipçisi ile 4 puanlık farkı korudu. Zirve mücadelesi veren Atakaş Hatayspor, Beşiktaş'ı 1-0, İttifak Holding Konyaspor ise Fenerbahçe'yi 2-1 yendi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olduğu haftada ağırladığı Gaziantep FK'yi 2-0 yenen Galatasaray, siyah-beyazlılarla puanları eşitlerken, sarı-lacivertlilerin 1 puan önüne geçti.

Sonuçlar

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Kasımpaşa-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0

Altay-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 1-0

İttifak Holding Konyaspor-Fenerbahçe: 2-1

Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Göztepe: 2-2

Galatasaray-Gaziantep FK: 2-0

GZT Giresunspor-Fraport TAV Antalyaspor: 1-2

Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 11. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle: