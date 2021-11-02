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Futbol dünyasının kalbi Agüero ile atıyor! Sahalara geri dönemez

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Futbol dünyasının kalbi Agüero ile atıyor! Sahalara geri dönemez

Alaves maçında göğsünde ağrı hissedince oyunu bırakan Agüero'nun kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi. Tedavisi 3 ay sürecek. Arjantinli yıldız, talimatlara göre profesyonel olarak futbol oynayamaz.

Sergio Agüero, futbol kariyerine nokta koyabilir. Alaves maçında göğsünde ağrı hissedip kenara gelen Arjantinli starda ritim bozukluğu olduğu iddia edilmişti. Bu iddialar doğru çıktı. Arjantinli futbolcu en az 3 ay tedavi görecek.

Futbol dünyasının kalbi Agüero ile atıyor! Sahalara geri dönemez

SAHALARA DÖNEMEZ

Agüero, büyük sağlık sorununun eşiğinden döndü. Hatırlanacağı üzere EURO 2020'de Danimarkalı yıldız Eriksen bilincini yitirmişti. Talimatlara göre kalbinde ritim bozukluğu olan oyuncu futbol oynayamaz.

Futbol dünyasının kalbi Agüero ile atıyor! Sahalara geri dönemez

3 AY TEDAVİ

Göğsünde hissettiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Arjantinli golcüye kardiyoloji tetkiklerinin yapılmasının ardından kardiyak aritmi yani kalp ritmi bozukluğu teşhisi kondu. Sergio Agüero, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle 3 ay gözlem altında olacak..

Futbol dünyasının kalbi Agüero ile atıyor! Sahalara geri dönemez

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Alaves maçında fenalaşan Barcelona'nın yıldızı Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu

Alaves maçında fenalaşan Barcelona'nın yıldızı Agüero'ya kalp ritim bozukluğu teşhisi kondu
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