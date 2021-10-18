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Fenerbahçeli taraftarlardan sarı-lacivertli takıma destek

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Haberler | Spor
Fenerbahçeli taraftarlardan sarı-lacivertli takıma destek

Ali Koç: Hakkımızı korumak için iş başa düştüVitor Pereira: Omuz omuza vererek şampiyon olacağızMesut Özil: Çok üzgünüzAltay Bayındır: Bu akşam için özür dileriz, sonu şampiyonlukla bitecekOlgucan KALKAN/İSTANBUL, – Fenerbahçeli taraftarlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir araya...

Ali Koç: Hakkımızı korumak için iş başa düştü

Vitor Pereira: Omuz omuza vererek şampiyon olacağız

Mesut Özil: Çok üzgünüz

Altay Bayındır: Bu akşam için özür dileriz, sonu şampiyonlukla bitecek

Olgucan KALKAN/İSTANBUL, – Fenerbahçeli taraftarlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir araya gelerek takımlarına destek oldular.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mücadelenin hakemi Ali Şansalan hakkında açıklamalarda bulunurken taraftarları da Sabiha Gökçen Havalimanı'na davet etti. Ali Koç'un; 'Bu takımda ümidinizi kesmeyin. Her böyle tökezlemede isyanlar, bize ve oyunculara hakaretler, kenetlenin. Bu gece gidebilenler Sabiha Gökçen'e gitsin. Bu takıma destek olun' şeklindeki çağrısı üzerine taraftarlar sosyal medya üzerinden harekete geçti.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir araya gelen yüzlerce taraftarlar, meşaleler yakıp, açtıkları pankartlar ve tezahüratlarla takımlarına destek oldu. Trabzonspor maçında görev alan hakem Ali Şansalan'a tepkilerini dile getiren sarı-lacivertli taraftarlar, Şansalan aleyhinde tezahüratlarda bulundular.

ALİ KOÇ: HAKKIMIZI KORUMAK İÇİN İŞ BAŞA DÜŞTÜ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yaptığı açıklamada, "Öncelikle sizin böyle bir geceden sonra buraya gelmeniz hiçbir değerle paha biçilemez değerdedir. Çok teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki galibiyet sonrasında bizi burada kutlasaydınız ama burada çok ciddi bir coşku var. Sizler de olanların farkındasınız son 2-3 senedir yaşananların da farkındasınız. Bu gece alacağımız bir galibiyet gerek lig tablosunda, gerek psikolojik olarak bize nasıl ivme kazandıracağının farkındayız. İstemediğimiz bir hakem maça atandı sesimizi çıkarmadık. Hakkımızı korumak için iş başa düştü. Bu takım 80 dakika yüreğini koydu ve mücadele etti. 23'üncü dakikadan sonra 12'ye 10 oynadık. Hakemin Gustavo'ya olan yaklaşım şekline bakın Nwakaeme'ye olan yaklaşımına bakın. Gelecek açısından iyi bir sinyal olmadığı için bıçak kemiğe dayandı. Biz kendi haklarımızı korumak durumundayız. Fenerbahçe kendi haklarını kendi korumaya mahkum edildiğinde karşılığını vermiştir. Sizden ricam bu hafta içinde bizden gelecek önerileri yakından takip edin yakın zamanda yeniden toplanmamız gerekecek. Perşembe günü çok önemli bir maçımız var bu takım kendini toparlayacak ve siz de desteğinizi vereceksiniz. Artık bize yapılan haksızlıkları yapanların yanına bırakmayacağız, bir bedeli olacak. Biz, Pereira ve kadrosuna, Mesut Özil, Gustavo ve Altay liderliğindeki takıma inanıyoruz. Sonuna kadar mücadele vereceğiz. Sizden ricam desteğinizi sürdürmeniz" dedi.

VITOR PEREİRA: OMUZ OMUZA VEREREK ŞAMPİYON OLACAĞIZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, sarı-lacivertli taraftarlar için savaşacaklarını ifade ederek, "Hep beraber, omuz omuza vererek sizlerin de desteği ile bu savaşı verip şampiyon olacağız. Bu muhteşem duyguları yaşattığımız için teşekkür ediyorum. Hayatımda gördüğüm en muhteşem taraftarlarsınız" şeklinde konuştu.

MESUT ÖZİL: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Sarı-lacivertli takımın kaptanı Mesut Özil ise taraftarlara teşekkür ederek, "Bugün çok üzgünüz ama şuna inanıyorum perşembe günü elimizden geleni yaparak maçı kazanacağız. Siz arkamızda olduğunuz sürece bu takım bu sene şampiyon olacaktır" diye konuştu.

ALTAY BAYINDIR: BU AKŞAM İÇİN ÖZÜR DİLERİZ, SONU ŞAMPİYONLUKLA BİTECEK

Sarı-lacivertli kaleci Altay Bayındır ise yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Herkese çok teşekkür ederiz, gerçekten sizler sayesinde duygularımız kabarık. Ne kadar aç ve isteki olduğunuzun bilincindeyiz, biz de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Neyi ne kadar istediğinizin farkındayız bu akşam için özür dileriz, sonu şampiyonlukla bitecek."

Sarı-lacivertli kafile açıklamaların ardından takım otobüsü ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitti.

Demirören Haber Ajansı / Olgucan Kalkan - Spor Haberleri
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