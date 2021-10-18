Fenerbahçeli taraftarlardan sarı-lacivertli takıma destek

Ali Koç: Hakkımızı korumak için iş başa düştü

Vitor Pereira: Omuz omuza vererek şampiyon olacağız

Mesut Özil: Çok üzgünüz

Altay Bayındır: Bu akşam için özür dileriz, sonu şampiyonlukla bitecek

Olgucan KALKAN/İSTANBUL, – Fenerbahçeli taraftarlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir araya gelerek takımlarına destek oldular.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, mücadelenin hakemi Ali Şansalan hakkında açıklamalarda bulunurken taraftarları da Sabiha Gökçen Havalimanı'na davet etti. Ali Koç'un; 'Bu takımda ümidinizi kesmeyin. Her böyle tökezlemede isyanlar, bize ve oyunculara hakaretler, kenetlenin. Bu gece gidebilenler Sabiha Gökçen'e gitsin. Bu takıma destek olun' şeklindeki çağrısı üzerine taraftarlar sosyal medya üzerinden harekete geçti.

Sarı-lacivertli kafile açıklamaların ardından takım otobüsü ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gitti.