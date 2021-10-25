Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli taraftarların aleyhlerine gösterdiği tepkilerin normal olduğunu söyledi.

Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 kaybettikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Koç, iyi oynadıklarını ancak skorun istedikleri gibi sonuçlanmadığını belirtti.

Futbolun içerisinde bu tür karşılaşmaların olduğunu hatırlatan Koç, "Her şey güzel başladı. İlk yarı pozisyon vermedik diyebiliriz. İlk yarı orta sahayı geçmekte sıkıntı çekti Alanyaspor çünkü iyi baskı yaptık. Bu baskımızı bir türlü sonuca çeviremiyoruz. Bir düşüş var, bu bariz. Hedefi ne olursa olsun her takımda olabilir. Son haftalarda oynadığımız maçlara baktığınız zaman iyi de oynasak kötü de oynasak istediğimiz sonuçları alamıyoruz." ifadelerini kullandı.

Taraftarın serzenişine hak verdiğini vurgulayan Koç, "Bu camia yedi senedir şampiyonluk bekliyor. Dün hedefimiz neyse bugün de hedefimiz aynı. Bize düşen acilen bu gidişatı durdurup ekibi toparlayabilmek. Daha köprünün altından çok su akacaktır. Sezona iyi başladık ondan sonra hafif bir duraklama, şimdi bir düşüş dönemine girdik. Bu değişecektir, böyle gitmeyecektir. Bu kadro geçen seneye nazaran daha kuvvetlenmiş bir kadrodur. Taraftarın tepkisi gayet normal ama şunu da unutmayalım, Fenerbahçe camiasında özel bir kırılganlık var. Yıllardır şampiyonluk bekleme durumu var." değerlendirmesinde bulundu.

Futbolcuların maçtan sonra taraftarı alkışlamasının özür niyetinde olduğunu dile getiren Ali Koç, kadronun şampiyonluk için yeterli olduğunu söyledi.

Taraftardan umutsuzluğa kapılmamalarını isteyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı, "Bu işi başaracaksak hep beraber başaracağız. Taraftar tepkisinde haklı, tepki bu gecede kalmalı ve bu takım toparlanıp tepeye oynayacak skoru da futbolu da yapabilecek kapasitededir. Bundan hiçbir şüphem yok. Evet ben de çok üzgünüm. Ben de istemem bu tip tepkileri ama bizim işimiz anlık, saniyelik konulara takılmak değil, problemi çözmek." dedi.

"Çözüm var, yeter ki çözmek için irade olsun"

Koç, Türk futbolunun sorunlarının çözümünün bulunduğunu ancak bunun için irade gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Kişilerin değil sistemin sıkıntılı olduğunu yineleyen Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sistemi sıkıntılı hale getiren bazı öbekler, gruplar var. Bu işi topyekun ele almamız lazım. Çözüm var, yeter ki çözmek için irade olsun. Bu maç özelinde konuşmuyorum. Bu maçta gördüğüm kadarıyla hakemlik bir şey de yok. Performanslar yetersiz, atamalarda hepimizin kafasında soru işareti var. Gözlemci raporları atamalarda ne kadar kaale alınıyor merak ediyorum. Altay çıkarken ona edilen küfürleri hepiniz görmüşünüzdür. Altay hiçbir şey yapmıyor, yapsaydı küfür etseydi ağır tahrikten yine indirimli ceza alırdı. Şimdi hiç ceza almaması lazım. Federasyona rica ediyorum temsilci raporunu açıklasınlar. Raporda ceza alacak hiçbir şey, hiçbir cümle ya da ifade yok. Küfür yazıyor, elini yumruk yaptığını sonra iki elini başının üstüne koyup alkışladığını ağzından bir şey çıktıysa da bunun temsilcisi tarafından duyulmadığı yazılıyor ama ceza yedi. Temsilci raporunda bu ifadelerin olduğu söyleniyor."

Hem Türkiye hem de Avrupa'da mücadele edecek kadro derinliği ve kalitelerinin olduğunu ve mazeret bulmamaları gerektiğini de belirten Koç, en geç 2 sezon içerisinde doğru hamleler yapılırsa Türk futbolundaki sorunların çözüleceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.