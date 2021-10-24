Edirne'de Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yarışı yağmur altında yapıldı

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Edirne Bisiklet Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (EBİS) işbirliğiyle düzenlenen 12'nci Cumhuriyet Kupası Bisiklet Yol Yarışı, sağanak altında yapıldı.

Pandemi dolayısıyla katılımcı sayısının sınırlı olduğu yarışta 70 kilometre pedal çeviren sporculara yağmur engel olamadı.

Yarış sonunda dereceye girenlere ödüller Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler, Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve İl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Selim Ak tarafından verildi.