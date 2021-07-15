Spor dünyası 15 Temmuz'da tek yürek oldu

Türk sporunun lokomotif kulüpleri, hain terör örgütünün darbe girişiminde şehit ve gazi olan vatandaşlarımızı unutulmadı. Paylaşılan mesajlarda 15 Temmuz'un birlik ve beraberlik günü olduğu, vatanın bölünmezliği vurgulandı.

15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılına girilirken spor kulüpleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

GALATASARAY: ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE ANIYORUZ

Galatasaray Spor Kulübü yaptığı paylaşımda "Hain terör örgütünün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı, demokrasimizi ve vatanımızın birlik beraberliğini korumak için şehit olan tüm vatandaşlarımızı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

FENERBAHÇE: HAİN ADIMI ATANLARI LANETLİYORUZ

Fenerbahçe Spor Kulübü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için resmi sitesinden bir mesaj yayımlarken Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Demokrasi ve milli birliğimizin hedef alındığı darbe girişiminin 5. yıl dönümünde, bu hain adımı atanları bir kez daha lanetliyor; vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ: EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ BİRLİĞİMİZ

Beşiktaş Kulübü, "15 Temmuz'un yıl dönümünde, sahip olduğumuz en büyük gücün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu tekrar hatırlamalıyız." derken, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." paylaşımında bulundu.

TRABZONSPOR: HAİN EMELLERİNE ULAŞAMADILAR

Trabzonspor Kulübü ise hain darbe girişiminde hayatını kaybeden Şehit Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in fotoğrafına yer verirken "Fethullahçı Terör Örgütü, beş yıl önce alçakça bir darbe girişiminde bulundu. Milletimizin kahramanca direnişiyle hain emellerine ulaşamadılar. O gün can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti." sözlerine yer verdi.