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Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Gençler Masa Tenisi Takım Yarışmaları Erzincan'da başladı

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Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Gençler Masa Tenisi Takım Yarışmaları Erzincan'da başladı

Erzincan'da Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Gençler Masa Tenisi Takım Yarışmaları başladı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Gençler Masa Tenisi Takım Yarışmaları başladı. Bölgede birinci olan takımlar Türkiye şampiyonasında ter dökecek.

Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Gençler Masa Tenisi Takım Yarışmaları Erzincan'da başladı. 16-17 Ekim 2021 tarihlerinde devam eden müsabakalarda 25 erkek 16 kız olmak üzere toplam 41 takımda 250 sporcu mücadele ediyor. Yarışmalara Doğu Anadolu'dan 15 il Güneydoğu Anadolu'dan ise 8 il katılıyor. Devam eden müsabakalarda Doğu Anadolu'dan Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Şırnak, Tunceli, Van illeri mücadele ederken, Güney Doğu Anadolu Bölgesinden Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa Türkiye şampiyonasına katılmak için ter döküyor.

Erzincan Masa Tenisi Milli Takım Hocası ve Milli Hakem Ahmet Gül yarışma katılımcıları hakkında bilgi vererek, "Masa Tenisi Federasyonu rutin faaliyetleri dahilinde Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Gençler Gurup Takım müsabakaları 26 erkek 16 bayan takımla oynanacaktır. Antrenör ve sporcu toplamda 300 civarında bir katılım sağlanmıştır. Burada ki müsabakalarda ilk dörde giren 4 kız ve 4 erkek takım şuan da Türkiye'nin diğer bölgelerinde 4 ayrı bölgesinde yapılan müsabakalar sonrasında toplanarak 16 takım kız 16 takım erkek olmak üzere 32 takımla Türkiye şampiyonası gerçekleştirilecektir. İlimizde 8 masa kurulup, dışarıdan 13 hakem geldi ve ilimizin 3 ulusal hakemiyle de takviye yapılarak 16 hakemle müsabakalar yürütülmektedir." dedi.

Farklı illerden Erzincan'da oynanan masa tenisi yarışmasına katılan sporcular ise katılım sağladıkları illerin önce bölgede ardından Türkiye'de ve daha sonra da Avrupa'da adını duyurmak istiyor. - ERZİNCAN

Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Gençler Masa Tenisi Takım Yarışmaları Erzincan'da başladı

Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Gençler Masa Tenisi Takım Yarışmaları Erzincan'da başladı

Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Gençler Masa Tenisi Takım Yarışmaları Erzincan'da başladı

Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Gençler Masa Tenisi Takım Yarışmaları Erzincan'da başladı

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