Denizli'de 5. Cumhuriyet Judo Kupası müsabakaları yapıldı
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel
Denizli'de gençler kategorisinde beşincisi düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Judo Kupası müsabakaları tamamlandı.
DENİZLİ (AA) - Denizli'de gençler kategorisinde beşincisi düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Judo Kupası müsabakaları tamamlandı.
Atatürk Ortaokulu Spor Salonu'ndaki turnuvaya Azerbaycan, Kırgızistan ve Rusya Federasyonu'ndan 18, Türkiye'nin 13 ilinden de 140 sporcu katıldı.
Müsabakalarda Manisa Büyükşehir Belediyespor birinciliği, Konya Selçuklu Belediyespor ikinciliği, Denizli Büyükşehir Belediyespor ve İzmir Büyükşehir Belediyespor üçüncülüğü aldı.
Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ile Türkiye Judo Federasyonu Genel Koordinatörü Mesut Kapan verdi.