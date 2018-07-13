Spor Bursaspor - Balıkesir Baltok Maçında Var Kullanıldı Hd

Spor Bursaspor - Balıkesir Baltok maçında VAR kullanıldı (GÖRÜNTÜLÜ)

Hakem Koray Gencerler pozisyon sonrası Balıkesir lehine korner atışı verdi. Ancak devreye giren VAR, topun Jani'nin eline çarptığını ve pozisyonun penaltı olduğuna karar kıldı

Satılmış AKKAŞAFYONKARAHİSAR, (DHA)

YENİ sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig'de mücadele eden Balıkesirspor Baltok'a 1- 0 yenildi. Maçta Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) kullanıldı.

Afyonkarahisar Zafer Stadı'ndaki karşılaşmayı Koray Gencerler, Gökmen Baltacı ve Önder Yılmaz hakem üçlüsü yönetti. VAR'ın uygulandığı maça Bursaspor; Muhammed Şengezer, Trouco, Ertuğrul, Muhammet Emin, Onur, Aytaç Kara, Emirhan, Berat Jonathan, Ozan, Çağatay, Kubilay ilk 11'i ile Balıkesir Baltok ise Andrija, Okan, Oğuz, Uğur, Bülent, Muhammed Ali, Furkan Çil, Nizamettin, Sedat, Mehmet, Abeka ilk 11'i ile çıktı. Bursaspor'da yeni transfer Aytaç Kara ilk 11'de sahaya çıkarken, Badji ve Jani Atanasov karşılaşmaya yedek soyundu. İlk yarı Bursaspor'un vuruşuyla başladı. VAR UYGULANDI

İlk yarıda her iki takım da etkili bir futbol sergileyerek rakip kalede gol aradılar. Bursaspor'un yeni transferlerinden Badji maçın ikinci yarısında forma şansı buldu. Karşılaşmanın 69'uncu dakikasında Balıkesir atağında top Bursasporlu Jani Atanasov'a çarparak dışarı çıktı. Hakem Koray Gencerler pozisyon sonrası Balıkesir lehine korner atışı verdi. Ancak devreye giren VAR, topun Jani'nin eline çarptığını ve pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Nizamettin Çalışkan atışı gole çevirerek takımını 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Balıkesir'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

EKSİKLERİMİZİ GÖRME FIRSATI BULDUK

Maç sonrası açıklama yapan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyuncularının performansından memnun olduğunu belirterek, İyi çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı hazırlık maçıyla bağlamak istedik. Oyuncularımız elinden geleni yapıyor. Böyle maçlar iyi oluyor. Eksiklerimizi görüyoruz. Eksiklerimiz de var. Onlar üzerinde çalışacağız. Önümüzdeki haftalarda kendimizi daha da geliştirerek iyi yerlere geleceğiz. Genç oyuncularımız gelişecek. Ama 16 yaşındaki bir çocuğun buraya çıkıp 90 dakika oynaması çok keyif verici. VAR sistemi iyi oldu. Kimsenin hakkını yemesinler. Sistem neyi doğru gösteriyorsa o. Ne bize ne rakibe. Rakibimizi kutluyorum dedi.

'NET POZİSYONLARIMIZ VARDI'

Her iki takımın oyuncularının centilmence mücadele ettiğini dile getiren Balıkesir Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak ise şunları söyledi

12 günlük kamp süresinde böyle bir performansı göstermeleri iki taraf için sevindirici. Doğa'ya üzüldük, son dakika kafasına aldığı darbe ile sakatlandı. Hastaneye kaldıracağız şimdi. Bursaspor'un 3-4 pozisyonu vardı. Bizim de vardı ama onlar daha net pozisyonlara girdi. VAR uygulandı. O da bize olumlu yansıdı. Oyuncularımın arzu ve istekleri, pas anlayışı iyi. Topu elde tutma iyi. Tabi daha hücum parametrelerini kullanmamız lazım şimdi. Atak oyunu geliştirmemiz lazım. Bu da gün geçtikçe gelişecek. Hazırlık maçlarında bu da ortaya çıkacak. Tabi güçlü takıma karşı oynuyorsunuz. Kontrollü oyun ve pas oyunu iyiydi.

'VAR SUİSTİMAL EDİLMESİN'

VAR uygulamasını da değerlendiren Bulak, Dünya Kupası'nda adalet dağıtan bir anlayış oldu. Ben VAR sistemini tuttum. Hiç kimse hakemler adına fazla bir şey diyemiyor. Bu gün de aynı şey oldu. Katkı sağlayacaktır futbola. Suistimal etmemek lazım dedi.

Diğer yandan maçın son anlarında başına darbe alan Balıkesir oyuncusu Doğa İşeri, ambulansla hastaneye kaldırıldı.