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Malatya İnönü Üniversitesi, Türkiye, Spor, Haber

Spor Bilimleri Fakültesinin akreditasyon başvurusu kabul edildi

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin akreditasyon başvurusu kabul edildi.

23.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:57
Spor Bilimleri Fakültesinin akreditasyon başvurusu kabul edildi

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nin akreditasyon başvurusu kabul edildi.

Spor bilimleri alanındaki mevcut eğitim programlarının ilerletilmesi, sürekli iyileştirilmesi ve yeni programların geliştirilmesi konularında yönlendirici rol oynaması amacıyla, Spor Bilimleri eğitiminin Türkiye'deki gelişimini teşvik etmek, akreditasyonun önemli amaçları arasında yer alıyor. Bu amaçlar doğrultusunda başvurusunu gerçekleştiren İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin, Antrenörlük Eğitimi bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümleri Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından yapılan akreditasyon başvurusu kabul edildi. 16 Aralık 2020 - 1 Mart 2021 tarihleri arasında gerekli inceleme ve öz değerlendirme raporlandırmalarının başarılı olması durumunda Spor Bilimleri Fakültesinin iki bölümü, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden sonra akreditasyon sürecini başarı ile tamamlayan Üniversitenin, ikinci Eğitim kurumu olacak.

Daha önceleri Yüksekokul iken Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın rektör olmasından sonra Fakülteleşme sürecini gerçekleştiren İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son zamanlarda gerek akademik başarısı, gerek sosyal projelerle kamuoyunda adından sıkça bahsettiriyor. Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın destekleriyle toplumsal projelerin öncüsü olan İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, başarılarına SPORAK tarafından akreditasyon başvurusu kabul edilen 16 Spor eğitimcisi yetiştiren kurumlardan biri olmayı da eklemiş oldu. Konuyla ilgili değerlendirmeler yapan, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, "Bütün dünyada ve ülkemizde COVID-19 hastalığının görüldüğü, sosyal yaşantının ve eğitim öğretim faaliyetlerinin kısıtlandığı bu zorlu günlerde fakültemizin Türkiye'deki sayılı Üniversiteler arasında yer almaya aday olmuş olması bizleri çok mutlu etmiştir. Şimdi önümüzde bir değerlendirme süreci var. Akademik ve idari kadromuzla 1 Ekim 2020 tarihine kadar gerekli raporları hazırlayıp SPORAK kuruluna sunacağız ve gerekli değerlendirmeler sonrası 16 Aralık 2020-01 Mart 2021 tarihleri arasında nihai değerlendirme sonuçları açıklanacak. Daha önce aralarında bir çok köklü üniversiteden fakültelerin yer aldığı bu eğitim kurumları içerisinde Fakültemizin de yer almış olmasından dolayı başta Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a sağladığı tüm imkanlardan ötürü Fakültemiz adına teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde Üniversitemiz adına elde etmek istediğimiz bu başarının moral olması umuduyla, akademik ve idari personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile birlikte akreditasyon başvurusu kabul edilen diğer eğitim kurumları; Ankara SBF, Atatürk SBF, Çanakkale 18 Mart SBF, Çukurova Besyo, Dokuz Eylül SBF, Ege SBF, Erciyes SBF, Eskişehir Teknik SBF, Gazi SBF, Hacettepe SBF, Kırıkkale SBF, Manisa Celal Bayar SBF, Marmara SBF, Uludağ SBF, Yakın Doğu SBF şeklinde yayınlandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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