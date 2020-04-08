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Malatya İnönü Üniversitesi, Koronavirüs, Evde Kal, Spor

Spor Bilimleri Fakültesi'nden 'evde spor' hizmeti

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın talimatı ile hazırlanan "Evde kal, Hareketsiz kalma" projesi kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlar için egzersiz videoleri hazırlandı.

08.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:22
Spor Bilimleri Fakültesi'nden 'evde spor' hizmeti

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın talimatı ile hazırlanan "Evde kal, Hareketsiz kalma" projesi kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlar için egzersiz videoleri hazırlandı.

Spor Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen ve Öğretim Görevlisi İrşil Demiralp, Öğretim Görevlisi Hakan Öncü ve Antrenörlük Eğitimi Bölümü 3 sınıf öğrencisi Rabia Nur Demirel'in katıldığı proje ile yeni tip korona virüs (Kovid-19) sebebiyle evden çıkamayan ve hareketsiz kalan bireylere yönelik farklı kas gruplarına hitap eden evde yapılabilecek egzersiz videoları hazırlandı.

Dünyayı sarsan Covid-19 salgınının hızını kesmenin en etkili yolunun, evde kalmak ve sosyal izolasyonu sağlamak olduğunu aynı zamanda hareketsizliğin yol açabileceği sorunlardan korunmanın yolunun ise evde yapılabilecek egzersizler olduğunu ifade eden Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganıyla İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi olarak hazırlamış oldukları egzersiz programıyla Covid-19 salgını sebebiyle evlerinde bulunan insanlara destek olmayı hedeflediklerini belirtti.

Özellikle obezite, kalp damar hastalığı ve tansiyon gibi çok ciddi kronik hastalıklara vurgu yapan Gündoğdu, "Yaşam tarzı, bireylerin kontrolü altında olan ve bireylerin sağlık risklerini etkileyen tüm davranışlardır. Bütüncül sağlık yaklaşımına göre sağlığı korumaya (risk azaltma ve önleme) ve sağlığın teşvikine yönelik davranışlar sağlıklı bir yaşam tarzının ayrılmaz bir parçasıdır. Evde kalmak egzersizden vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Aslına bakılırsa, egzersiz yapmak durumu normalleştirmenize ve evde kaldığınız bu dönemde ruh sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır. Egzersiz duruma odaklanmanız ve daha mantıklı bir bakış açısı geliştirmeniz açısından da faydalıdır. Ev ortamındada egzersiz yapabilirsiniz. Minimum ekipman gerektiren egzersizleri yapmak için kendi vücut ağırlığınızı kullanmanız yeterli olacaktır, diyerek "Evde Kal Hareketsiz Kalma" sloganının önemine işaret etti.

Covid-19 hareketsizliğine karşı evde yapılabilecek egzersizlere İnönü Üniversitesi resmi web sayfasından ve sosyal paylaşım ağlarından erişim sağlanabilecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

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