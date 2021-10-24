Başkan Atabay tenisçilerle bir araya geldi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başkan Atabay tenisçilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Başkan Atabay tenisçilerle bir araya geldi

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 14 Yaş Tenis Turnuvası Performans Kampı gerçekleştirildi.

Didim Belediyesi'nin katkılarıyla Türkiye Tenis Federasyonu tarafından 14 Yaş Tenis Turnuvası Performans Kampı gerçekleştirildi.

Didim'de bir otelde, Türkiye'nin bir çok ilinden tenisçilerin katılımı ile gerçekleştirilen performans kampını ziyaret eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, gençlerle bir araya geldi. Kampa katılımlarından dolayı teşekkür eden ve Didim Belediyesi tarafından hazırlanan içerisinde hediyelerin olduğu çantaları tenisçilere takdim eden Başkan Atabay, "Hepiniz güzel ilçemiz Didim'e hoş geldiniz. Gençlerimizin enerjilerini gördükçe geleceğe dair umutlarımız güçleniyor. Her zaman yanlarındayız. Başarılarınızın devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Başkan Atabay tenisçilerle bir araya geldi

Başkan Atabay tenisçilerle bir araya geldi

Başkan Atabay tenisçilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title