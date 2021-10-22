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Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu, İstanbul'da gerçekleşecek

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Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu, İstanbul'da gerçekleşecek

Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu, 28-29 Nisan'da İstanbul'da yapılacak.

İSTANBUL (İHA) - Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu, 28-29 Nisan'da İstanbul'da yapılacak. FIFA'nın Dünya Kupası'nı 2 senede bir yapmayı planlaması, Dünya Kulüpler Kupası ve UEFA'nın yeni finansal fair çalışması gibi konular ele alınacak.

Kulüpler Birliği'nin üyesi olduğu Avrupa Ligler Birliği Genel Kurulu, 28-29 Nisan'da İstanbul'da gerçekleşecek. Kurulda FIFA'nın Dünya Kupası'nı 2 senede bir yapmayı planlaması, Dünya Kulüpler Kupası ve UEFA'nın yeni finansal fair çalışması gibi birçok konu masaya yatırılacak.

Avrupa Futbol Ligleri başkanlarının ve temsilcilerinin buluşacağı genel kurula katılacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten La Liga Başkanı Javier Tebas, yerel liglerin çıkarlarının savunulacak olmasının önemine de değindi. Tebas ayrıca La Liga olarak, Kulüpler Birliği Vakfı ile yakın temaslarını sürdürdüklerini dile getirdi.

Avrupa Ligler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Claus Thomsen, genel kurulun İstanbul'da düzenlenecek olmasının heyecan verici olduğunu söyledi. Gündemdeki birçok konunun üzerinde duracaklarını aktaran Thomas, tüm paydaşların masada olması ve tüm futbol konularının birlikte tartışılmasının önemine de değindi.

Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Dr. Çağrı İlk, yaptığı açıklamada, "Avrupa Futbol Ligleri başkanlarının ve tüm futbol paydaşlarının temsilcilerinin buluşacağı genel kurulu İstanbul'da organize etmekten mutluluk duyuyoruz" dedi.

(İHA)

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