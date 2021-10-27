Acun Ilıcalı, İngiltere'den satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte anlaşmanın detayları - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Acun Ilıcalı, İngiltere'den satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte anlaşmanın detayları

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Acun Ilıcalı, İngiltere'den satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte anlaşmanın detayları

Acun Ilıcalı'nın Hull City'yi almak için görüşmeleri sürüyor. Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam ile büyük ölçüde anlaştı. Ilıcalı'nın Hull City için 30 milyon sterlin ödeyeceği aktarıldı. Anlaşmada bazı bonus maddeleri de var.

Medya patronu Acun Ilıcalı, İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'nin satın alma işlemlerinde sona geldi. Kulübün sahibi olan Mısırlı iş insanı Assem Allam ile büyük ölçüde el sıkıştı. Ilıcalı'nın 30 milyon sterlin ödeme yapacağı aktarıldı.

Ilıcalı, "İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak" ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı, İngiltere'den satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte anlaşmanın detayları

Hull City, İngiltere Championship'te mücadele ediyor. Takımın Premier Lig'e yükselirse bir ödeme daha yapılacak. Takımın Premier Lig'e yükselmesi halinde 20 milyon sterlin civarında daha ödeme yapılacağı aktarıldı.

Hull City AFC isminde de geçtiği gibi Yorkshire ve Humber bölgesinde yer alan Hull şehrinin takımıdır. Kingston upon Hull veya yaygın olarak kullanılan kısa adıyla Hull, İngiltere ülkesinin kuzeydoğu sahillerine ana iki nehir olan Trent Nehri ve Yorkshire Ouse Nehrinin yarattığı Humber Halicinin kuzey kıyısında ve bu haliçe katılan Hull Nehri'nin ağzında Kuzey Denizi'nden 40 km içeride konumlanmıştır. Londra'nın 248 km kuzeyinde yer alan bölgededir.

Acun Ilıcalı, İngiltere'den satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte anlaşmanın detayları

Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır. 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti. Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır.

Acun Ilıcalı, İngiltere'den satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte anlaşmanın detayları

Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Stadın inşaatı 18 Aralık 2002 yılında tamamlanmıştır. Stadyumda atılan ilk gol ise Hull City'nin Dostluk Maçında Sunderland AFC'yi 1-0 yendiği maçta Steve Melton'ın 4. dakikada attığı goldür.

Haberler.com - Spor Haberleri
Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
Yorumlar (3)
tarafsızgörüş:Bizim muhalefet bu tür icraatlara tepki göstermeli.. Bir kulüp için ödenecek onca para ile ülkemizde ihtiyaç olan bir fabrika kurulabilir. kaç kişi istihdam edilebilir. Milletten SMS parası topla götür İngiltere de kulüp satın al. Sonr dolar çıktı lira değer kaybetti..
Cevap Yaz 8 16 Yayından Kaldır
Doğrucu Davud:Bu 30 milyon sterline Feneri alırsın Acun iyi düşün. üstelik süper ligde. İlave 20 milyon sterlin vermene gerek de yok
Cevap Yaz 1 3 Yayından Kaldır
Milliyetçi:plan proje güzel aslında türk futbolcuların pazarı türk futbolunun marka değerini yükseltir ama acun tutarsa be kardeş tutmazsa sürünürsün yani ingilizler öyle kolay kolay ekmek yedirmezler o futbolcuların ödemeleri çalışanların maaşları bunlar kolay değil
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

title