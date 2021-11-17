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SPOR A Milli Futbol Takımı yurda döndü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamlayan ve play-off hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.

A Milli Futbol Takımı yurda döndü

Kaan ÜLKER/ - FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G grubu son maçında deplasmanda Karadağ'ı 2-1 mağlup ederek grubu ikinci sırada tamamlayan ve play-off hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.

Karadağ'dan kalkan özel uçakla sabaha karşı İstanbul Havalimanı'na inen ay-yıldızlı futbolcular, burada teknik direktör Stefan Kuntz ve yardımcı antrenör Kenan Koçak ile tek tek vedalaşarak havalimanından ayrıldı.

A Milliler, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılabilmek için Mart 2022'de play-off mücadelesi verecek.

SPOR A Milli Futbol Takımı yurda döndü

SPOR A Milli Futbol Takımı yurda döndü

SPOR A Milli Futbol Takımı yurda döndü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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