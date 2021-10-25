20 saniyede 47 tonluk tren çekildi

İSTANBUL (Bültenler) - Türkiye'nin en güçlü kent içi raylı sistem işletmecisi İBB iştirak şirketi Metro İstanbul, spora ve sporculara destek vermeye devam ediyor.

Türkiye'de ilk defa düzenlenen Viking Press ağırlık kaldırma yarışmasında da 260 kilogram ile Bora Güner rekor kırarak birinci oldu. Güner, aynı zamanda profesyonel sporcuların yarıştığı bölümde de birinciliği kaptırmadı. Beşer kişilik takımlar halinde dokuz grubun yarıştığı Strongman Challenge'da T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı, 20 saniyede 47 tonluk treni 40.09 saniyede çekerek birinci oldu.

"16 HATTIMIZDA HER GÜN İKİ MİLYON İSTANBULLUYU TAŞIYORUZ"

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, spora ve sporculara her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirterek, "Geçen yıl zorlu pandemi koşullarına rağmen ilkini düzenlediğimiz bu yarışmada İstanbullularla beraber izlemenin heyecanını yaşıyoruz. Biz 16 hattımızda her gün iki milyon İstanbulluyu taşıyoruz. Metrolar sadece demir trenlerden ibaret değil, onlara ruhunu veren ve hareket ettiren bizim çalışanlarımız. Tren çekme yarışması; salgın, deprem, afet demeden özverili ve kesintisiz bir şekilde görevini yaparak İstanbul'u taşımaya devam eden çalışanlarımızın gücünü de sembolize etmesi nedeniyle bizim için iki anlam taşıyor" diye konuştu.

METRO İSTANBUL'UN BİRİNCİSİ T1 KABATAŞ-BAĞCILAR TRAMVAY HATTI OLDU

Türkiye'nin ilk insan gücüyle tren çekme yarışmasında, 20 saniyelik süre içerisinde 47 tonluk treni çekmek için takımlar mücadele etti. Metro İstanbul'dan 45 kişinin yarıştığı etkinlikte birinciliği, 40.09 saniyede 20 metre çeken T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı çalışanları aldı. İki kadın yarışmacının da yer aldığı zorlu mücadelede etkinliğe katılan tüm yarışmacılara gösterdikleri performans nedeniyle sertifika verildi.

PROFESYONEL SPORCULARDAN GÖVDE GÖSTERİSİ

Metro İstanbul çalışanları arasında düzenlenen yarışma sonrası, Milli Sporcu Cenk Koçak ve profesyonel strongman sporcuları Bora Güner, Fatih Karaca, Gökhan Çiçek, Mirza Toptaş, Oktay Akay, Ozan Yaykır, Tuna Sivas ve Tuna Tavus yarıştı. Yarışma, Alibeyköy Cep Otogarı durağında gerçekleşti. 45 kişinin mücadele ettiği tren çekme yarışmasında iki kadın yarışmacı da yer aldı. Metro İstanbul ve Türkiye Powerlifting, Strongman ve Street Workout Federasyonu iş birliği ile düzenlendi.

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