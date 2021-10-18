1299 Bilecik Kulübü ilk haftada farklı kazandı

BİLECİK (İHA) - Bilecik 1. Amatör Lig'de 2021-2022 futbol sezonu başlarken, A grubunun ilk haftasında oynan 5 müsabakada 21 gol atıldı. 1299 Bilecik Kulübü ilk haftasında averajla liderliğe yükselirken, gruptaki tüm maçları deplasman ekipleri kazandı.

Bilecik 1. Amatör Lig, A grubun ilk hafta müsabakasında 1299 Bilecik Kulübü, deplasmanda 1992 Yeniköyspor'u 5-0 yendi. Yeniköyspor'un sahası olmaması nedeniyle Bilecik Sentetik Sahasında oynanan müsabakanın 20'ıncı dakikasında Metin Şahin'in golüyle 1299 Bilecik Kulübü 1-0 öne geçti. Maçın 30'uncu dakikasında Serkan Özdemir golüyle durumu 2-0'a getirdi. Maçın 38'inci dakikasında Ahmetcan Aydın durumu 3-0'a getirirken, u gol aynı zamanda ilk yarının skoru oldu. Maçın ikinci yarısına da iyi başlayan 1299 Bilecik Kulübü, maçın 54'üncü dakikasında Barış İleli'nin golüyle durumu 4-0'a getirdi. Maçın 78'inci dakikasında Alperen Kulaksız maçın skorunu belirleyen 5'inci golü kaydetti. Müsabakayı1299 Bilecik Kulübü 5-0 kazanarak, ilk haftanın averajla lideri oldu. Gruptaki diğer müsabakalarda Kurtköyspor deplasmanda Güneşspor 2-0, Gölpazarı Belediyespor deplasmanda 4 Eylülspor'u 5-1, Pazaeyerispor deplasmanda Demirköyspor'u 2-1, Söğütspor deplasmanda Vezirhanspor'u 5-0 yendi. - BİLECİK

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