SPK haftalık bülteni
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Garanti Bankası'nın 25 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Garanti Bankası'nın 25 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.
SPK haftalık bültenine göre, kurul, Akdeniz Faktoring'in 286 milyon lira, Global Yatırım Holding'in 250 milyon lira, Halk Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı'nın 2 milyar lira, Garanti Bankası'nın 25 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, Yatırım Varlık
Kiralama'nın 150 milyon lira, ZKB Varlık
Kiralama'nın 150 milyon lira tutarındaki yönetim
sözleşmesine dayalı
kira sertifikası ihracı başvurusunu, Halk Varlık
Kiralama'nın 1 milyar lira tutarındaki diğer kira sertifikası ihracı başvurusunu onayladı.
MMC Sanayi ve Ticari
Yatırımlar'a 38 bin 308 lira, Marka Yatırım Holding'e 76 bin 616 lira, Verusaturk Girişim
Sermayesi Yatırım
Ortaklığına toplam 107 bin 577 lira idari para cezası uygulanmasına karar veren kurul, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 54 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.
SPK, kurulun III-62.3 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında
Tebliğ" in Geçici 2'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "son takvim yılı" ifadesi ile ilgili oluşan tereddütlerin giderilmesi
amacıyla söz konusu geçici madde hükmünden yararlanmak isteyen gayrimenkul değerleme kuruluşlarının 2018 yılını esas
alarak, maddede öngörülen şartı sağladıklarına ilişkin gerekli bilgi ve belgelerle birlikte en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar kurula başvurmaları gerektiğinin duyurulmasına da karar verdi.