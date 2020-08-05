SpaceX, Starship mekiğinin test fırlatışını yaptı
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SpaceX, Starship mekiğinin test fırlatışını yaptı

CAPE ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Ay ve Mars uzay seferleri için tasarladığı Starship mekiğinin ateşleme sistemini test etti.

SpaceX, Starship mekiğinin test fırlatışını yaptı
05.08.2020 22:07 | Son Güncelleme: 05.08.2020 22:41

CAPE ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Ay ve Mars uzay seferleri için tasarladığı Starship mekiğinin ateşleme sistemini test etti.

Şirketin Teksas eyaletinin Brownville kentindeki test platformundan yapılan fırlatışta, yerden 150 metre havalanan mekik yeniden platforma konmayı başardı.

Bir ana fırlatma roketinin ikinci aşaması olarak kullanılması planlanan ateşleme sistemi, personel ve kargo taşıyan Starship kapsüllerini uzayda hareket ettirmek için kullanılacak.

Ateşleme sisteminin daha önce yapılan testleri, mekiğin kalkış yapamadan platformda patlamasıyla sonuçlanmıştı.

Kaynak: AA

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