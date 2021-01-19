Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien görevini devredecek olması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye- ABD ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. İki ülke ilişkilerinin stratejik önemine vurgu yapıldı. Büyükelçi Kalın ve O'Brien iki mevkidaş olarak, Türkiye-ABD ilişkilerinde çeşitli sınamalarla karşılaşılan bir dönemde faydalı bir kanal tesis edilebilmesinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Karşılıklı çıkar ve saygı çerçevesinde Türkiye- ABD ilişkilerinde sürekliliğin esas olduğu vurgulandı" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı