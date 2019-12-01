Sözcü Aksoy: "Libya'yla imzalanan son anlaşmayla iki ülkenin oldubittilere izin vermeyeceği açık...

01.12.2019 20:41 | Son Güncelleme: 01.12.2019 20:46

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Libya'yla imzalanan anlaşma ile Doğu Akdeniz'de iki ülkenin oldubittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya konmuştur" dedi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Doğu Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarına İlişkin Libya'yla imzalanan anlaşmayla ilgili Yunanistan'ın ve Mısır'ın açıklamaları hakkındaki soruya, "Libya'yla imzalanan anlaşma ile Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarımızın batıdaki sınırlarının bir bölümü belirlenmiştir. Bu, başta uluslararası hukuk içtihatlarını oluşturan mahkeme kararları olmak üzere, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri dahil, uluslararası hukuka uygun olarak imzalanmış bir anlaşmadır.



Esasen, tüm taraflar Doğu Akdeniz'de en uzun anakara kıyısına sahip ülke olan Türkiye'nin kıyı projeksiyonunun adalarla kesilmeyeceğinin, iki anakara arasındaki ortay hattın ters tarafında kalan adaların karasuları dışında deniz yetki alanı yaratamayacağının ve deniz yetki alanları hesaplaması yapılırken kıyıların uzunluklarının ve yönlerinin hesaba katıldığının farkındadır. Nitekim, Türkiye bu anlaşmayı imzalamadan önce tarafları hakkaniyet çerçevesinde bir uzlaşı için görüşmelere çağırmıştır ve halen de görüşmelere hazırdır. Ancak, Türkiye'nin uluslararası hukuka dayalı ve hakkaniyeti temel alan bu yaklaşımı karşısında görüşmelere başlamak yerine sadece tek taraflı adımlar atarak Türkiye'yi suçlamak tercihine gidilmiştir. Bu anlayışın altında örneğin Türkiye'nin anakarasının karşısında küçük bir ada olan Meis'e kendi yüzölçümünün 4 bin katı kadar deniz yetki alanı kazandırmaya çalışan maksimalist ve uzlaşmaz Yunan-Rum tezleri yatmaktadır. Bu anlayış, zamanında Mısır'a 40 bin kilometre kare alan kaybettirmiştir.



Libya'yla imzalanan son anlaşmayla iki ülkenin oldubittilere izin vermeyeceği en açık şekilde ortaya konmuştur" cevap verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA