Soylu, seçim güvenliği toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim güvenliği için İstanbul Valiliğinde oluşturulan Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bakan Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için Gaziosmanpaşa Dobruca İlkokulunda oyunu kullandıktan sonra İstanbul Valiliğine geçti.

Seçim güvenliği nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) oluşturulan Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezindeki toplantıya katılan Soylu, çalışmalar hakkında bilgilendirildi.

Toplantıda, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Vali Yardımcıları Cemalettin Özdemir, Mehmet Ali Özyiğit ve Bahattin Atçı ile Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezi'nin üyeleri hazır bulundu.

Kaynak: AA