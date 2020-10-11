Soylu: "(Hatay'daki orman yangını) Yangının çıkış nedenleriyle ilgili tahkikat devam ediyor"
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Soylu: "(Hatay'daki orman yangını) Yangının çıkış nedenleriyle ilgili tahkikat devam ediyor"

11.10.2020 19:21 | Son Güncelleme: 11.10.2020 19:27

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması HATAY - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklaması HATAY - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Hatay'daki orman yangını) Yangının çıkış nedenleriyle ilgili tahkikat devam ediyor. Tabi dünden itibaren Türkiye genelinde yangının terör örgütü tarafından gerçekleştirildiği hususunda bir yaygın kanat söz konusu. Tabi bizim bu konudaki tahkikatımız devam ediyor."

Soylu: '(Hatay'daki orman yangını) Yangının çıkış nedenleriyle ilgili tahkikat devam ediyor'
Soylu: '(Hatay'daki orman yangını) Yangının çıkış nedenleriyle ilgili tahkikat devam ediyor'
Soylu: '(Hatay'daki orman yangını) Yangının çıkış nedenleriyle ilgili tahkikat devam ediyor'
Soylu: '(Hatay'daki orman yangını) Yangının çıkış nedenleriyle ilgili tahkikat devam ediyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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