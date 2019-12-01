Soylu, Gaziosmanpaşa delege seçiminde oy kullandı

01.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:31

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı binasında yapılan delege seçiminde oy kullandı.

Delegesi olduğu ilçe başkanlığına gelen Soylu, "Hayırlı olsun" diyerek oyunu kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra partililerle selamlaşıp fotoğraf çektiren Soylu'ya, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Serkan Acar ve diğer partililer eşlik etti.

Kaynak: AA