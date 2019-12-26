Soylu, Emniyet İstihbarat Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katıldı
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Soylu, Emniyet İstihbarat Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra Birimleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katıldı.

26.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:24
Soylu, Emniyet İstihbarat Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katıldı

İçişleri Bakanı , Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Merkez ve Taşra Birimleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Başkanlık binasındaki Gazi Turgut Aslan Salonu'nda düzenlenen toplantı, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Toplantıda, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İç Güvenlik Stratejileri Başkanı Can Ozan Tuncer, genel müdür yardımcıları, bazı daire başkanları ve 81 ilin istihbarat şube müdürleri de yer aldı.

Bakan Soylu başkanlığındaki toplantıda, bu yılın değerlendirmesinin yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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