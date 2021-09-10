SOSYAL YARDIM HAKKINDA BİLGİLENDİRME
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SOSYAL YARDIM HAKKINDA BİLGİLENDİRME

SOSYAL YARDIM HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Habermetre - Haberler | Toplum

SOSYAL YARDIM HAKKINDA BİLGİLENDİRME | Silopi Belediyesi Başkanlığı Son 1 Bucuk Yılda Toplam 4300 Adet Yardım Paketi İhtiyaç Sahibi Halkımıza Dağıttık.

SOSYAL YARDIM HAKKINDA BİLGİLENDİRME | Silopi Belediyesi Başkanlığı

Son 1 Bucuk  Yılda Toplam 4300 Adet Yardım Paketi İhtiyaç Sahibi Halkımıza Dağıttık.

2020 yılında Belediyemiz tarafından 2020/222672 ile 2020/172157 sayılı ihaleler kapsamında tolam 1720 adet gıda ve temizlik maddesi içeren yardım paketi  ihtiyaç sahibi halkımıza dağıttık.

2021 yılında da Ramazan ayı ve bayram sonrasında da  toplam  2580  adet yardım paketi ihtiyaç sahibi halkımıza dağıttık.

Yaptığımız yardım paketlerin içeriği;

Gıda olarak: 5kg Fasulye, 5kg Nohut, 5kg Mercimek, 5kg Makarna, 5kg Pirinç, 5kg Bulgur, 5kg Toz Şeker, 6kg Tuz, 4kg Yağ, 3kg Salça, 1kg Tahin, 1kg Pekmez, 1kg Zeytin.

Temizlik maddesi olarak: 4kg Sıvı deterjan, 4kg Sıvı sabun, 4'lü El sabunu, 7kg  toz deterjan, 6'lı Peçete, 1 Kutu Kolonya

Kaynak: Habermetre

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