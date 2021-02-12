Sosyal mesafe ve maskesiz piknik yapan İrem Derici'den ilk açıklama
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Sosyal mesafe ve maskesiz piknik yapan İrem Derici'den ilk açıklama

12.02.2021 15:46 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:51
Sosyal mesafe ve maskesiz piknik yapan İrem Derici'den ilk açıklama

S¸arkıcı I·rem Derici, Caddebostan Sahili'nde arkadas¸larıyla maskesiz ve sosyal mesafesiz piknik yaparken go¨ru¨ntu¨lendi. İşte Derici'nin savunması...

İrem Derici, "Covid-19'u geçirdim. Antikorluyum! Şu an burada bir sürü insan var. Bir tek biz yokuz. Ben antikorluyum ve bu arkadaşların hepsi oyuncu olduğu için her hafta test yapıyor. Beni ve arkadaşlarımı şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin oraya şikayet edin" dedi.

'YİNE AŞIRI HAKLIYIM'

Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen görüntüler sonrası Snob Magazin'e konuşan İrem Derici, "Yine aşırı haklıyım" sözleriyle kendini savundu.

Kaynak: Snob Magazin

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