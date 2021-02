Sosyal medyaya yeni rakip: Yürüyen reklam panoları İstanbul'da

Pandemiyle insanlar evlerine kapanınca markasını tanıtmak isteyen birçok marka sosyal medyaya yöneldi. Yeni geliştirilen yürüyen reklam panoları ise sosyal medyaya rakip oldu. Renkli panolarla marka ve ürünler İstanbul'un cadde ve sokaklarında gezdirilerek tanıtılıyor.

Çocukluk arkadaşı Eyüp Uyanık ve Selami Temiz, reklamverenlerin ve markaların dijital kampanyalarında verimliliği artırmak ve insan ile marka etkileşimini sağlamak için yürüyen reklam mecraları YayaTvBoards'u hayata geçirdi. 1 yıldır üzerinde çalışan projedeki panolar ile markalar ürünlerinin tanıtımını sokak sokak gezdirerek yaptırabiliyor. Şu anda sadece İstanbul'da olan reklam mecralarını önce tüm Türkiye'ye sonra da dünyaya taşımayı hedefliyorlar.

GENÇLER İÇİN GELİR KAPISI

Pandemiyle dijitalleşmenin artığını ve birçok markanın reklam vermek için sosyal medyaya yöneldiğini söyleyen YayaTvBoards kurucu ortağı Eyüp Uyanık, "Yürüyen reklam mecraları ile marka ve insan etkileşimini hayata geçirdik. Markaların istediği görüntü ve resim panolarda yayınlanıyor. Markalarla yapılan iş birliği kapsamında gençler, belirlenen cadde ve sokaklarda, panoları sırtlarına alıp yürüyecek. Ekranların içerisinde markaların reklamları dönecek. Taşıyıcılara günlük, 250 ile 300 lira arası ödeme yapıyoruz" dedi.

REKLAM MECRALARI GÜNLÜK, HAFTALIK VE AYLIK KİRALANIYOR

Cihazı 1 yılda geliştirdiklerini anlatan Uyanık, "Belirlenen cadde veya sokaklarda yaklaşık 5 saat yürüyerek markaların tanıtımı yapılacak. Markalar için özel renklerde de üretebiliyoruz. Açılışlar, organizasyonlar, lansmanlar aslında insan etkileşiminin olduğu her alanda olabiliriz. Markalara güvenli data da sağlıyoruz. Günlük, haftalık ve aylık kiralama modellerimiz var" ifadelerini kullandı.

MARKALAR İÇİN CİDDİ GERİ DÖNÜŞLER OLUYOR

Sokakta insanların durup baktığını, ne olduğunu anlamaya çalıştığını aktaran Uyanık, "Artık dijital bir dünyaya geçiş yaptık. Türkiye'de yaygın değil ama bu modele ortam reklamcılığı adını veriyoruz. Panolarda markalar için özel kampanyalar tasarlanabiliyor. Markalar için ciddi geri dönüşler oluyor" dedi.

PİLİ 8 SAATE KADAR DAYANIYOR

Cihazın teknik özellikleri hakkında bilgi veren YayaTvBoards kurucu ortağı Selami Temiz ise "Ürün özel bir işletim sistemine sahip. Dış ortamdaki sıcağa ve soğuğa karşı dayanıklı, özel pil yapısı sayesinde 7-8 saat kullanıma uygundur. Bunu 10-12 saate de çıkartabiliyoruz. Geliştirdiğimiz yazılımla cihazları uzaktan kontrol edebiliyoruz. Cihazın üzerine ekleyeceğimiz kamera sayesinde çantanın nerede olduğunu, taşıyıcının yürüyüp, yürümediğini, dış ortamdaki sese kadar, reklamveren kendisine gönderdiğimiz linkten ulaşabilecek. Ürünü farklı boyutlarda da geliştirmeyi düşünüyoruz, şu anda 6 kilo ağırlığında, ilk protatip 15 kiloydu. Çantalar hem yatay hem de dikey kullanılıyor" diye konuştu.

"DAHA ETKİLİ VE İŞLEVSEL"

Temiz, "Sabit reklam panoları insanların dikkatini çekmiyor, önünden geçip gidiyorlar. Bu panolar ise insanlar önüne bakarak yürüdüğü için direk etkileşim sağlıyor. Daha etkili oluyor. Sabit büyük ekranlara göre maliyeti ise daha uygun ve işlevsel. İşin sosyal sorumluluk tarafı da var, taşıyıcılar para kazanıyor" ifadelerini kullandı.

DİJİTALLEŞME HAYATIN HER ALANINDA

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğrt. Üyesi Özge Turhan da pandemiyle dijitalleşmenin hayatın her alanına girdiğini söyledi. Turhan, "Sektörde her dakika yeni bir marka oluşuyor. Yeni ürünler çıkıyor, bu da pazarlamanın tutundurma işlevinde zorlukları beraberinde getiriyor. Markalar sektörde tutunmak için bilinirliliğe büyük önem veriyor. Atipik istihdam tipiyle gençler dünyayı da gezebilir. Z kuşağına yönelik yapılan çalışmalarda gençlerin esnek çalışmak ve dünya gezmek istediklerini görüyoruz. Proje, Türkiye'de globalleşmek isteyen markalar için çığır açacaktır. Dğnyanın herhangi bir ülkesinde sokaklarda Türk markalarının böyle reklamının yapılması, bilinirliklerini artıracaktır. Pazarlamayı hayatımızın her alanına taşımış olacaklar" dedi.

80 yaşındaki Gufran Sezer de reklam panosunun ilgisini çektiğini, güzel bir proje olduğunu söyledi.





Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gül KABA