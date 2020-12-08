Sosyal medyada tartıştığı kadını çağırdığı iş yerinde vuran şüpheli tutuklandı
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Sosyal medyada tartıştığı kadını çağırdığı iş yerinde vuran şüpheli tutuklandı

08.12.2020 16:07 | Son Güncelleme: 08.12.2020 16:27
Sosyal medyada tartıştığı kadını çağırdığı iş yerinde vuran şüpheli tutuklandı

ELAZIĞ'da, sosyal medya üzerinden tanışıp, tartıştığı D.S. (21) adlı kadını çağırdığı iş yerinde tabancayla vurarak, yaralayan Ali Sinanoğlu (28), mahkemece tutuklandı.

ELAZIĞ'da, sosyal medya üzerinden tanışıp, tartıştığı D.S. (21) adlı kadını çağırdığı iş yerinde tabancayla vurarak, yaralayan Ali Sinanoğlu (28), mahkemece tutuklandı. 

Olay, dün öğle saatlerinde, Sürsürü Mahallesi Şehit Mimar Mehmet Bakar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medyada tanışan Ali Sinanoğlu ve D.S., bilinmeyen nedenle internet üzerinden tartıştı. Tartışma sırasında Sinanoğlu, kadını marketine çağırdı. Kısa süre sonra iş yerine gelen D.S. ile Sinanoğlu arasındaki tartışma, burada da devam etti. Tartışma sırasında Sinanoğlu, tabancayla ateş ettiği D.S.'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sinanoğlu, gözaltına alınırken, sağlık görevlilerince ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürülen D.S. ise tedaviye alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ali Sinanoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


Sosyal medyada tartıştığı kadını çağırdığı iş yerinde vuran şüpheli tutuklandı
Sosyal medyada tartıştığı kadını çağırdığı iş yerinde vuran şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTEL

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