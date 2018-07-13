Sosyal Medya Kanada Başbakanı'nın Belçikalı Mevkidaşının Eşiyle Tokalaşmasını Konuşuyor

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Belçikalı mevkidaşı Charles Michel ve eşini selamlama tarzı Twitter'da tartışma konusu oldu.

BAŞBAKAN'A ELİNİ UZATIP EŞİNE SARILDI

Trudeau, Brüksel'deki NATO üyesi ülkelerin akşam yemeğinde, Michel'i 'görmezden gelerek' eşine sarılıp öptü. RUPTLY ajansının yayınladığı videoda, Kanada Başbakanı'nın önce Belçikalı mevkidaşına el uzattığı ancak sonra fikrini değiştirerek eşine sarıldığı görülüyor.

ÜLKESİNDEKİ VATANDAŞLARDAN TEPKİ ÇEKTİ

Bazı Twitter kullanıcıları bu hareketi yersiz buldu.

@jmask rumuzlu kullanıcı, "Ev sahibi ülkenin (Belçika) liderine böyle saygısızca davranmak çok kaba" diye yazdı.

"KANADA'YI REZİL EDİYOR"

Bir diğer kullanıcı ise "Kanada'yı uluslararası düzeyde rezil etme çabası olmadan geçen gün sayısı: 0" dedi.

Bir yorumda da şu ifadeye yer verildi: "Ayıp. Ülkeyi yöneten insanı görmezden gelerek hemen eşine yöneldi".

@JustChris2018 öfkesini, "Bu belki bir şaka ama biz şakalardan bıktık" ifadesiyle dile getirdi.

OLUMLU TEPKİLER DE ALDI

Ancak Kanada liderini savunanlar da oldu. Bazı Twitter kullanıcıları Michel'in, Trudeau'nun hareketini teveccühle karşıladığına dikkat çekti.

@joeymacjoeface, "Yapmayın, onun şaka yaptığı ortada. Espri anlayışına sahip olun" sözleriyle Trudeau'yu savundu.

Bir diğer kullanıcı bu görüşe şu sözlerle katıldı: "Kesinlikle, bu bariz bir şaka".