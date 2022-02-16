Sorgun Belediyespor, Yeni Kızıltepespor maçına hazırlanıyor

MARDİN (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Sorgun Belediyespor, ligin 20'nci haftasında sahasında Mardin ekibi Yeni Kızıltepespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sorgun Spor Salonu'nda başantrenör Bahadır Aksoy yönetiminde yapılan antrenman, koşu ile başladı. İdmanda ısınma hareketlerinin ardından topla çalışmalara geçildi. Top atma ve tutma, savunma, smaç, sıçrama, manşet, servis ve blok hareketleri, geriden oyun kurma ile süren çalışma, altıya altı maçla sona erdi.

Aksoy, antrenman sonrası AA muhabirine, son haftalarda oynadıkları ve üst üste aldıkları yenilgilerin takımda olumsuz bir hava oluşturduğunu söyledi.

Korkulu rüya görmemek ve yeniden yükselişe geçmek için Yeni Kızıltepespor maçından mutlak galibiyetle ayrılmak istediklerini aktaran Aksoy, şöyle konuştu:

"Geçen hafta deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor maçını 3-0 kaybettik. Şu sıralar takımımızda bir düşüş olduğunu gözlemliyoruz. Bu düşüşü giderecek olan bizleriz. Çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz. Rakibimiz ile aynı galibiyet sayısında olmamıza rağmen, puan farkıyla bizim üzerimizde yer alıyorlar. Hedefimiz bu maçı kazanıp hem kötü gidişe dur demek hem de üst sıralara tırmanmak."

Sorgun Spor Salonu'ndaki Sorgun Belediyespor-Mardin Yeni Kızıltepespor maçı 19 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.???????