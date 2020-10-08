sopalı 'borç- alacak' kavgası: 1 ölü, 5 yaralı

ELAZIĞ'da, polis memuru olduğu öğrenilen kişi ile bir grup arasında borç- alacak nedeniyle kavga çıktı.

ELAZIĞ'da, polis memuru olduğu öğrenilen kişi ile bir grup arasında borç- alacak nedeniyle kavga çıktı. Silah ve sopaların da kullanıldığı olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde meydana geldi. İddiaya göre ismi henüz öğrenilemeyen polis memuru ile bir grup arasında borç- alacak meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede silahlı- sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviyle alınan yaralılardan ismi öğrenilemeyen 1 kişi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yaşamını yitiren kişinin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yaralıların Acil Servis'teki tedavisi ise sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ