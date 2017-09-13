Son Yarı Finalist Sırbistan
EuroBasket 2017 çeyrek finalinde İtalya'yı 83-67 yenen Sırbistan yarı finalde Rusya'nın rakibi oldu.
Son yarı finalist Sırbistan
EuroBasket 2017 çeyrek finalinde İtalya'yı 83-67 yenen Sırbistan yarı finalde Rusya'nın rakibi oldu.
Türkiye'nin bulunduğu D Grubu'nda lider çıkan Sırbistan hedefe emin adımlarla ilerliyor.
Maç boyunca hakimiyeti elinde bulunduran Sasha Djordjevic'in öğrencileri Sinan Erdem Spor Salonun'daki mücadeleyi 83-67 kazandı ve yarı finalde Rusya'nın rakibi oldu.
Rusya-Sırbistan yarı finali 15 Eylül Cuma günü oynanacak.
Detaylar birazdan...
Kaynak: EuroSport.com