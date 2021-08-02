Son dakika: Yol kenarındaki yangını söndürmeye onlarca vatandaş koştu
Son dakika haberler: Türkiye genelinde devam eden orman yangınları vatandaşları hassas hale getirdi.
Türkiye genelinde devam eden orman yangınları vatandaşları hassas hale getirdi. Susurluk'un Gökçeağaç Mahallesi'nde yol kenarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.
Ülke genelindeki orman yangınları devam ederken, Susurluk'ta vatandaşların yangınlara karşı hassasiyeti takdir topladı. Susurluk'un Gökçeağaç Mahallesi yakınlarında yol kenarında çıkan yangını söndürmek için bölgeye onlarca vatandaş koştu. İtfaiye ekiplerine haber veren vatandaşlar, itfaiyecilerle birlikte yangını söndürdü. Yetkililer orman yangınlarına karşı 7/24 teyakkuzda olduklarını söyleyerek, vatandaşlara dikkatli olmaları hususunda ikazda bulundu. - BALIKESİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı