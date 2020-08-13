Son Dakika: Yayladağı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 20 dekarlık ormanlık alan zarar gördü.

Alınan bilgilere göre, Suriye sınırında bulunan Güveççi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yangına 1 itfaiye aracı, 2 arazöz ve 1 su tankıyla müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 20 dekarlık ormanlık alanda zarar oluştu.

Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA