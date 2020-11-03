Son dakika... Venezuela, Türkiye ve 3 ülkeye daha ticari uçuşları başlatıyor
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Son dakika... Venezuela, Türkiye ve 3 ülkeye daha ticari uçuşları başlatıyor

03.11.2020 01:23 | Son Güncelleme: 03.11.2020 01:26
Son dakika... Venezuela, Türkiye ve 3 ülkeye daha ticari uçuşları başlatıyor

Son dakika haber: BUENOS Venezuela'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında mart ayında durdurulan ticari uçuşların Türkiye ve 3 ülke ile yeniden başlatılması kararı alındı.

BUENOS Venezuela'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında mart ayında durdurulan ticari uçuşların Türkiye ve 3 ülke ile yeniden başlatılması kararı alındı.

Venezuela Ulusal Sivil Havacılık Enstitüsünden (INAC) yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan ticari uçuşların yalnızca Türkiye, Meksika, İran ve Dominik Cumhuriyeti'nden gelen ve bu ülkelere giden uçuşlar için yeniden başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Uluslararası uçuşların durdurulmasından kardeş ülkeler Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Meksika ve İran hariç tutulmuştur." ifadesi yer aldı.

Ülkede 12 Kasım'a kadar devam edecek olan kısıtlamaya, Birleşmiş Milletlerin yetkilendirdiği uçuşların, insani yardım uçuşlarının, teknik inişlerin, kargo ve tahliye uçuşlarının dahil edilmediği belirtildi.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da 801 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, bugüne kadar 92 bin 325 kişide görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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