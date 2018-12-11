Ünlü Amerikan Dergisi Time, Öldürülen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı 'Yılın Kişisi' Seçti

ABD'nin Time dergisinin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın dünyada yılın kişisi seçildiğini duyurdu.

Dergi aynı zamanda büyük bir jest yaparak, Cemal Kaşıkçı nezdinde öldürülen ve baskı gören tüm gazetecileri de yılın kişisi seçildiğini açıkladı.

İŞTE 'YILIN KİŞİSİ' SEÇİLEN DİĞER GAZETECİLER

Myanmar'da Roghinya krizini haber yapan iki Reuters muhabiri Wa Lone ve Kyaw Soe Oo, Filipinler'de Devlet Başkanı Rodrigo Duterte liderliğindeki hükümete yönelik eleştirel yayınlarıyla bilinen internet haber sitesi Rappler'in bağlı olduğu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı gazeteci Maria Ressa ve ABD'nin Maryland eyaletininin Annapolis kentinde yerel bir gazete olan ve saldırı sonucu 5 gazetecisini kaybeden The Capital Gazette yılın kişisi seçildi.