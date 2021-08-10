Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziranda 823 bin kişi azaldı
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Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziranda 823 bin kişi azaldı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde işsiz sayısı haziran ayında bir önceki aya göre 823 bin kişi azaldı. Böylece Türkiye'deki işsiz sayısı 3 milyon 399 bin kişiye geriledi.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,5 puanlık azalış ile %10,6 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAM ORANI %44,9 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 602 bin kişi artarak 28 milyon 586 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık artış ile %44,9 oldu.

Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziranda 823 bin kişi azaldı

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI %50,2

İş gücü 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 222 bin kişi azalarak 31 milyon 984 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %50,2 olarak gerçekleşti.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI %22,7

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla %22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla %32,6 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak %42,3 seviyesinde gerçekleşti.

İSTİHDAMIN %54,5'İ HİZMET SEKTÖRÜNDE

Haziran ayında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki aya göre tarım sektöründe 163 bin kişi, sanayi sektöründe 296 bin kişi, inşaat sektöründe 8 bin kişi, hizmet sektöründe 136 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,2'si tarım, %21,8'i sanayi, %6,4'ü inşaat, %54,5'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziranda 823 bin kişi azaldı

ATIL İŞ GÜCÜ ORANI %22,4 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 4,7 puan azalarak %22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,6 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,8 olarak gerçekleşti.

İŞSİZLİK ORANI %10,4, İSTİHDAM ORANI %45,6 OLDU

İşsizlik oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,6 puan azalarak %10,4 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 648 bin kişi azalarak 3 milyon 380 bin kişi olarak gerçekleşti. İstihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,9 puan artarak %45,9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 2 milyon 358 bin kişi artarak 29 milyon 227 bin kişi oldu.

Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziranda 823 bin kişi azaldı

İş gücüne katılma oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,8 puan artarak %51,2 oldu. İş gücüne katılan sayısı 1 milyon 711 bin kişi artarak 32 milyon 607 bin kişi olarak gerçekleşti.

TARIM DIŞI SEKTÖRDE KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %17,3 OLDU

Haziran ayında sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı ayına göre 2,2 puan azalarak %29,5 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 2,1 puan azalarak %17,3 oldu.

Son dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı haziranda 823 bin kişi azaldı
Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti.
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haber Yorumları (2)
SELİN AKPINAR : He ben de messi
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ERKAN MAGDENLİ : bir gülme aldı beni
Cevap Yaz 5 28 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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