Son Dakika: TÜPRAŞ 58,6 milyar lira ile yine Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
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Son Dakika: TÜPRAŞ 58,6 milyar lira ile yine Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: İstanbul Sanayi Odası'nın Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması'nın sonuçları açıklandı. Buna göre, TÜPRAŞ 58,6 milyar lirayla yine Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. TÜPRAŞ'ı 45,2 milyar lirayla Ford Otomotiv ve 31,2 milyar lirayla Oyak-Renault takip etti.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği ve sektör için en değerli verileri oluşturan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2020 yılı sonuçları açıklandı.

İSO Odakule'de Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020" araştırmasına göre, 2020 yılında üretimden satışlara göre en büyük kuruluş geçen yıl olduğu gibi 58 milyar 593 milyon TL ile TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.) oldu.

TOYOTA DÖRDÜNCÜ OLDU

Sıralamada ikinci 45 milyar 223 milyon TL ile Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., üçüncü 31 milyar 242 milyon TL ile Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. ve dördüncü de 30 milyar 812 milyon TL ile Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. oldu.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: TÜPRAŞ 58,6 milyar lira ile yine Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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