Son dakika! Trabzon'da sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

TRABZON (İHA) - Trabzon'da polis ekiplerince bir eve yapılan operasyonda sahte alkol ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Trabzon'da polis ekiplerince içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin azaltılması, devletin vergi kaybının önlenmesi ve mücadelenin görünür kılınması amacıyla yapılan çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda adli makamlardan alınan arama kararı ile M.K. ve E.Y. isimli şahısların bulunduğu eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 31 adet şişe içerisinde (33 litre) sahte alkollü içki, 78 adet şişe içerisinde içki imalatında kullanılan etil alkol, 315 adet içki imalatında kullanılan şişe kapağı, 150 adet içki imalatında kullanılan boş cam şişe, 504 adet sahte bandrol, 2 adet 250 cc'lik şişe içerisinde içki imalatında kullanılan anason aroması, 1 adet cam şişe içerisinde içki imalatında kullanılan votka aroması ve 1 adet maşrapa, 3 adet huni, 1 adet cezve, 1 adet küçük tüp ve 1 adet enjektör içki imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. M.K. ve E.Y. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. - TRABZON

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa