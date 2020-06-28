Son dakika! Torosların zirvesinde bin yıllık hasat gelenek Son dakika haberleri... Torosların zirvesinde bin yıllık hasat gelenek Bin rakımlı Toros Dağı eteklerinde yaşayan köylüler, bereket duasını yaptıktan sonra ellik ve orakla buğday hasadına başladı Adana'nın Feke ilçesine bağlı bin rakımlı Ormancık köyünde Yörük kültürünü yaşatan yöre halkı, yüz yıllar öncesinden kalan...

Torosların zirvesinde bin yıllık hasat gelenek

Bin rakımlı Toros Dağı eteklerinde yaşayan köylüler, bereket duasını yaptıktan sonra ellik ve orakla buğday hasadına başladı

ADANA - Adana'nın Feke ilçesine bağlı bin rakımlı Ormancık köyünde Yörük kültürünü yaşatan yöre halkı, yüz yıllar öncesinden kalan ata geleneklerini günümüze taşıyor. Teknolojiden uzak orak ve ellikle çiftçilik faaliyetlerini sürdüren yöre sakinleri, geleneksel bereket dualarının ardından orak ve ellikle buğday hasadına başladı.

Toros Dağı eteklerinde orak ve ellik ile 3 dönüm araziyi imece usulüyle yardımlaşarak hasat eden köylüler, buğdayın bereketli olması için başakları havaya kaldırarak dualar etti.

Feke Belediyesi meclisi üyesi olan köy sakinlerinden Osman Erciyes, köyde imece usulü hasadın hala gerçekleştiğini ve geleneklerini günümüze kadar taşıdıklarını ifade ederek "Uzun çeşitli yıllarda ilçemde görev aldım. Burada arkadaşlarım ile hasat yapıyoruz. Köyümüzün geleneklerini yaşatmayı sürdürüyoruz. Bugünde Cumali Erciyes'in ekini biçmek için geldik. Atadan deden gelen duamız var. Ekin bittiği zaman ekin sahibi onure etmek bereketli olması için bu duamızı yapıyoruz" dedi.

Ekin biçmeye katılan köy sakinleri ellerine birer demet buğday başağı alarak dualarını gerçekleştirdiler o anlar objektiflere yansıdı.

Kaynak: İHA